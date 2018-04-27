Trump elogia encontro de líderes coreanos Kim e Moon Jae-in

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta sexta-feira, 27, o encontro histórico entre os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul. "A Guerra da Coreia vai acabar", tuitou o líder americano. O norte-coreano Kim Jong-un com o sul-coreano Moon Jae-in prometeram, em declaração conjunta, livrar a península das armas nucleares, mas ainda não especificaram quais medidas serão tomadas nesse sentido.

O presidente americano deve se encontrar com Kim no final de maio ou em junho. Ele afirmou que os EUA e todos os seus habitantes devem estar muito orgulhosos pelo encontro entre as duas Coreias. Em outra postagem, Trump disse que "coisas boas estão acontecendo, mas só o tempo dirá", sendo cauteloso sobre os resultados que serão alcançados depois do encontro.