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'Guerra vai acabar'

Trump elogia encontro de líderes coreanos Kim e Moon Jae-in

Reunião resultou em promessa de livrar a península coreana de armas nucleares; presidente americano deve se encontrar com Kim em maio ou junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 13:06

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 13:06

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta sexta-feira, 27, o encontro histórico entre os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul. "A Guerra da Coreia vai acabar", tuitou o líder americano. O norte-coreano Kim Jong-un com o sul-coreano Moon Jae-in prometeram, em declaração conjunta, livrar a península das armas nucleares, mas ainda não especificaram quais medidas serão tomadas nesse sentido.
O presidente americano deve se encontrar com Kim no final de maio ou em junho. Ele afirmou que os EUA e todos os seus habitantes devem estar muito orgulhosos pelo encontro entre as duas Coreias. Em outra postagem, Trump disse que "coisas boas estão acontecendo, mas só o tempo dirá", sendo cauteloso sobre os resultados que serão alcançados depois do encontro.

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