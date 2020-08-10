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Interrupção no discurso

Trump é retirado de entrevista coletiva após orientação de segurança

Segundo a imprensa americana, a saída dele ocorreu após ter sido informado sobre algo pelo serviço secreto e a segurança no local estaria reforçada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:21

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:21

O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção
O presidente dos EUA, Donaldo Trump, usando máscara de proteção Crédito: Reprodução Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou nesta segunda-feira, 10, uma entrevista coletiva na Casa Branca nos minutos iniciais, após um funcionário o interromper e falar-lhe em privado. Segundo a imprensa americana, a saída dele ocorreu após ter sido informado sobre algo pelo serviço secreto e a segurança no local estaria reforçada.
No início da coletiva, Trump havia criticado supostas irregularidades eleitorais na Virgína. Ele tem argumentado que o voto pelo correio, uma alternativa diante da pandemia da Covid-19, é sujeito a fraudes. Além disso, Trump havia comemorado a alta recente no mercado acionário, atribuindo o avanço da maioria das bolsas de Nova York hoje a decretos de estímulo lançados no fim de semana por ele.

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