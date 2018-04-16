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"Moralmente desqualificado"

Trump é desqualificado para ser presidente, diz ex-diretor do FBI

Em entrevista à emissora ABC News, James Comey afirmou que é possível, mas não sei se a Rússia tem provas que sustentem as alegações a respeito de uma visita do presidente

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 14:06
James Comey foi demitido por Trump em maio de 2017 Crédito: Reprodução/Wikipedia
O ex-diretor do FBI James Comey disse em uma entrevista ao canal de televisão ABC News no domingo 15 que o presidente dos EUA, Donald Trump, é um líder perigoso e moralmente desqualificado que está fazendo um estrago tremendo nas normas institucionais.
Comey foi demitido por Trump em maio, quando a Polícia Federal americana investigava possíveis conexões entre a campanha presidencial de 2016 do republicano e uma suposta interferência russa na eleição. Moscou negou as acusações, assim como Trump negou qualquer conluio ou atividade imprópria.
O ex-diretor do FBI disse em entrevista exclusiva a George Stephanopoulos, exibida às 22h (locais) de domingo, que é possível, mas não sei se a Rússia tem provas que sustentem as alegações a respeito de uma viagem de Trump a Moscou em 2013. Comey teme que o presidente possa estar sujeito a uma chantagem da Rússia em razão das alegações de que ele esteve presente quando prostitutas urinaram uma na outra durante a visita.
O presidente disse a Comey que não passou a noite no hotel de Moscou e que as alegações a respeito das prostitutas não são verdadeiras.
Uma pessoa que fala sobre mulheres e as trata como pedaços de carne, que mente constantemente sobre questões pequenas e grandes, e insiste que o povo americano acredite nisso, essa pessoa não está apta a ser presidente dos EUA no quesito moral. E isso não é um comentário sobre política de governo, disse ele. Ele é moralmente desqualificado para ser presidente.
Comey escreveu um livro chamado A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (Uma Lealdade Maior: Verdade, Mentiras e Liderança, em tradução livre), que será lançado na terça-feira. A obra e a entrevista à ABC levaram Trump a lançar uma série de insultos a Comey ainda no domingo.
O ardiloso James Comey, um homem que sempre acaba mal e fora de prumo (ele não é esperto), entrará para a história como o pior diretor do FBI de longe!, escreveu o presidente na manhã de domingo. 

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