Trump é desqualificado para ser presidente, diz ex-diretor do FBI

James Comey foi demitido por Trump em maio de 2017 Crédito: Reprodução/Wikipedia

O ex-diretor do FBI James Comey disse em uma entrevista ao canal de televisão ABC News no domingo 15 que o presidente dos EUA, Donald Trump, é um líder perigoso e moralmente desqualificado que está fazendo um estrago tremendo nas normas institucionais.

Comey foi demitido por Trump em maio, quando a Polícia Federal americana investigava possíveis conexões entre a campanha presidencial de 2016 do republicano e uma suposta interferência russa na eleição. Moscou negou as acusações, assim como Trump negou qualquer conluio ou atividade imprópria.

O ex-diretor do FBI disse em entrevista exclusiva a George Stephanopoulos, exibida às 22h (locais) de domingo, que é possível, mas não sei se a Rússia tem provas que sustentem as alegações a respeito de uma viagem de Trump a Moscou em 2013. Comey teme que o presidente possa estar sujeito a uma chantagem da Rússia em razão das alegações de que ele esteve presente quando prostitutas urinaram uma na outra durante a visita.

O presidente disse a Comey que não passou a noite no hotel de Moscou e que as alegações a respeito das prostitutas não são verdadeiras.

Uma pessoa que fala sobre mulheres e as trata como pedaços de carne, que mente constantemente sobre questões pequenas e grandes, e insiste que o povo americano acredite nisso, essa pessoa não está apta a ser presidente dos EUA no quesito moral. E isso não é um comentário sobre política de governo, disse ele. Ele é moralmente desqualificado para ser presidente.

Comey escreveu um livro chamado A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (Uma Lealdade Maior: Verdade, Mentiras e Liderança, em tradução livre), que será lançado na terça-feira. A obra e a entrevista à ABC levaram Trump a lançar uma série de insultos a Comey ainda no domingo.