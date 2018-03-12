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Declaração

Trump diz que UE precisa eliminar barreiras tarifárias contra os EUA

A declaração é dada no momento em que a UE negocia para ser poupada das tarifas à importação americanas ao aço e ao alumínio

Publicado em 12 de Março de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 13:18
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta segunda-feira, 12, que a União Europeia precisa alterar tarifas e barreiras que impõe no país. A declaração é dada no momento em que a UE negocia para ser poupada das tarifas à importação americanas ao aço e ao alumínio.
"O secretário do Comércio, Wilbur Ross, falará com representantes da União Europeia sobre eliminar as grandes tarifas e barreiras usadas por ela contra os EUA. Não é justo com nossos fazendeiros e nossas indústrias", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.
No sábado, representantes da UE e dos EUA se reuniram, mas não houve avanços na tentativa de Bruxelas de reverter o anúncio de Trump de que imporá tarifas ao aço e ao alumínio.
O presidente americano citou a segurança nacional como justificativa, mas vários países têm questionado isso e alguns já ameaçaram adotar retaliações, caso a novidade se concretize. Trump tem dito que está aberto a negociações, mas que espera contrapartidas para não levar adiante a elevação tarifária.
 

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