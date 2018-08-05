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Crítica ao antecessor

Trump diz que tarifas vão 'pagar dívidas' do governo Obama

'As tarifas estão funcionando muito bem', postou Trump na conta oficial dele no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 13:22

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 13:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma forte defesa do uso de tarifas pelo país neste domingo, 5. De acordo com ele, as barreiras impostas a parceiros comerciais vão ajudar a pagar dívidas contraídas durante o governo do democrata Barack Obama.
"As tarifas estão funcionando muito bem", postou Trump na conta oficial dele no Twitter. "Por causa das tarifas, poderemos começar a pagar grandes quantias dos US$ 21 trilhões em dívidas que foram acumulados, muito pelo governo Obama, ao mesmo tempo em que reduzimos os impostos para nosso povo."
Segundo o presidente americano, para que outras nações não sejam tarifas basta que manufature produtos dentro dos Estados Unidos. "Isso significa emprego e grande riqueza para nós", escreveu.

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