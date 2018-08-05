Trump diz que tarifas vão 'pagar dívidas' do governo Obama

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma forte defesa do uso de tarifas pelo país neste domingo, 5. De acordo com ele, as barreiras impostas a parceiros comerciais vão ajudar a pagar dívidas contraídas durante o governo do democrata Barack Obama.

"As tarifas estão funcionando muito bem", postou Trump na conta oficial dele no Twitter. "Por causa das tarifas, poderemos começar a pagar grandes quantias dos US$ 21 trilhões em dívidas que foram acumulados, muito pelo governo Obama, ao mesmo tempo em que reduzimos os impostos para nosso povo."