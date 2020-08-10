Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que Serviço Secreto atirou em alguém 'do lado de fora da Casa Branca'
Tiro

Trump diz que Serviço Secreto atirou em alguém 'do lado de fora da Casa Branca'

Presidente americano foi retirado de entrevista coletiva sob escolta; TV CNN diz que um atirador estava sob custódia da polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:40

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:40

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante agenda na Casa Branca em junho Crédito: Official White House Photo by Andrea Hanks
Escoltado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trumpdeixou abruptamente uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira (10) momentos depois de iniciar suas declarações sobre a crise de coronavírus.
Logo em seguida, ele voltou ao pódio e disse aos repórteres que o Serviço Secreto havia atirado em alguém. "Gostaria de agradecer ao Serviço Secreto por fazer seu trabalho sempre rápido e muito eficaz, mas houve um tiroteio de verdade e alguém foi levado para o hospital. Não sei em que estado está a pessoa. Parece que ela foi baleada pelo Serviço Secreto, então veremos o que acontece", disse Trump, explicando que a situação já estava sob controle.
Um oficial sênior da administração confirmou a Dana Bash, da TV CNN, que havia um atirador ativo no local, mas ele já estava sob custódia. O incidente aconteceu fora dos jardins da Casa Branca, perto do Parque Lafayette.
O presidente republicano disse a repórteres que foi levado ao Salão Oval, do lado de fora da sala de entrevistas, após ser escoltado. Ele foi retirado da sala sem nenhuma explicação aos presentes. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russ Vought, também foram retirados da sala e as portas foram trancadas.

Veja Também

Trump diz que é possível ter vacina contra coronavírus antes de novembro

Facebook remove vídeo de Trump com desinformação sobre Covid-19

Trump defende adiamento das eleições presidenciais nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados