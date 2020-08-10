Trump diz que Serviço Secreto atirou em alguém 'do lado de fora da Casa Branca'

Escoltado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou abruptamente uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta segunda-feira (10) momentos depois de iniciar suas declarações sobre a crise de coronavírus.
Logo em seguida, ele voltou ao pódio e disse aos repórteres que o Serviço Secreto havia atirado em alguém. "Gostaria de agradecer ao Serviço Secreto por fazer seu trabalho sempre rápido e muito eficaz, mas houve um tiroteio de verdade e alguém foi levado para o hospital. Não sei em que estado está a pessoa. Parece que ela foi baleada pelo Serviço Secreto, então veremos o que acontece", disse Trump, explicando que a situação já estava sob controle.
Um oficial sênior da administração confirmou a Dana Bash, da TV CNN, que havia um atirador ativo no local, mas ele já estava sob custódia. O incidente aconteceu fora dos jardins da Casa Branca, perto do Parque Lafayette.
O presidente republicano disse a repórteres que foi levado ao Salão Oval, do lado de fora da sala de entrevistas, após ser escoltado. Ele foi retirado da sala sem nenhuma explicação aos presentes. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, e o diretor do Escritório de Administração e Orçamento, Russ Vought, também foram retirados da sala e as portas foram trancadas.