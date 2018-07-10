Trump diz que reunião com Putin 'será a mais fácil' em giro pela Europa

O presidente americano, Donald Trump, estima que a reunião com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, pode ser a mais fácil entre todos os encontros que tem planejado em uma viagem à Europa que começa nesta terça-feira. O primeiro evento marcado em sua agenda é uma cúpula com os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas.
Tenho a Otan, o Reino Unido, que passa por certa turublência, e tenho Putin. Francamente, Putin será a mais fácil de todas. Quem diria? questionou o republicano, antes de embarcar ao Velho Continente. Acredito que iremos bem com a Rússia; com China e com outros é algo bom, não ruim.
Perguntado se Putin é um amigo ou inimigo, Trump disse:
Não posso dizer isso agora. Até onde sei, é um competidor indicou, acrescentando que estaria "completamente preparado" para reunião com ele, prevista para 16 de julho em Helsinque, na Finlândia.
O republicano prometeu que não "se deixar ser superado" pela União Europeia, quem ele acusa de não fazer o bastante para apoiar a aliança militar transatlância e de se aproveitar dos Estados Unidos no aspecto comercial. O presidente americano, que viaja com sua mulher Melania Trump, deve chegar primeiro à Bruxelas, para a reunião da Otan que acontece na quarta-feira e quinta-feira, e que já se anuncia tensa.
Com certeza, será um momento interessante com a Otan afirmou Trump à imprensa. A Otan não nos tratou de forma justa, mas penso que eles resolverão isso de algum modo. Nós pagamos demais, e eles pagam muito pouco. Mas resolveremos e todos os países estarão contentes.
Os aliados se preparam para o que poderia ser uma das reuniões mais hostis da aliança em vários anos, enquanto Trump intensifica as críticas aos antigos parceiros europeus:
"Os Estados Unidos estão gastando muitas vezes mais que qualquer outro país, para protegê-los. Isso não é justo para os contribuintes americanos", escreveu o presidente no Twitter. "Além, disso perdemos US$ 151 mil em comércio com a União Europeia. Encarregam-nos com grandes tarifas (e barreiras)".