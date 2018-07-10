Trump diz que reunião com Putin 'será a mais fácil' em giro pela Europa

Donald Trump e Vladimir Putin Crédito: Divulgação

O presidente americano, Donald Trump, estima que a reunião com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, pode ser a mais fácil entre todos os encontros que tem planejado em uma viagem à Europa que começa nesta terça-feira. O primeiro evento marcado em sua agenda é uma cúpula com os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas.

 Tenho a Otan, o Reino Unido, que passa por certa turublência, e tenho Putin. Francamente, Putin será a mais fácil de todas. Quem diria?  questionou o republicano, antes de embarcar ao Velho Continente.  Acredito que iremos bem com a Rússia; com China e com outros é algo bom, não ruim.

Perguntado se Putin é um amigo ou inimigo, Trump disse:

 Não posso dizer isso agora. Até onde sei, é um competidor  indicou, acrescentando que estaria "completamente preparado" para reunião com ele, prevista para 16 de julho em Helsinque, na Finlândia.

O republicano prometeu que não "se deixar ser superado" pela União Europeia, quem ele acusa de não fazer o bastante para apoiar a aliança militar transatlância e de se aproveitar dos Estados Unidos no aspecto comercial. O presidente americano, que viaja com sua mulher Melania Trump, deve chegar primeiro à Bruxelas, para a reunião da Otan que acontece na quarta-feira e quinta-feira, e que já se anuncia tensa.

 Com certeza, será um momento interessante com a Otan  afirmou Trump à imprensa.  A Otan não nos tratou de forma justa, mas penso que eles resolverão isso de algum modo. Nós pagamos demais, e eles pagam muito pouco. Mas resolveremos e todos os países estarão contentes.

Os aliados se preparam para o que poderia ser uma das reuniões mais hostis da aliança em vários anos, enquanto Trump intensifica as críticas aos antigos parceiros europeus: