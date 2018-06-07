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Progresso

Trump diz que poderá assinar acordo para encerrar Guerra da Coreia

O presidente dos Estados Unidos acrescentou ainda que, algum dia, gostaria de normalizar as relações com Pyongyabg

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 19:39
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Twitter (@realdonaldtrump)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (7) que é possível que ele e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assinem um acordo para acabar com a Guerra da Coreia em sua reunião de 12 de junho, em Cingapura, acrescentando que, algum dia, gostaria de normalizar as relações com Pyongyang.
"Poderia ser, nós poderíamos assinar um acordo. Como você sabe, isso seria um primeiro passo. Mas, sim, estamos vendo isso e falando sobre isso com outras pessoas. Esta é provavelmente a parte fácil. A parte difícil continua depois disso", disse Trump em resposta durante entrevista coletiva ao lado do premier do Japão, Shinzo Abe.
Por sua vez, Abe disse que está disposto a conversar diretamente com a Coreia do Norte para tentar resolver o tema do sequestro de cidadãos japoneses nas décadas de 1970 e 1980, além de melhorar os laços com o regime de Pyongyang.
"Desejo encarar diretamente a Coreia do Norte e falar com eles para que o problema dos sequestros possa se resolver rapidamente", afirmou o premier japonês.
> Homem rouba tanque de guerra e arrasta polícia em perseguição

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