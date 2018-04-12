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Ministério de Comércio nega

Trump diz que negociações comerciais com a China estão em curso

Os chineses negaram a declaração do presidente dos Estados Unidos

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 19:28
Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images
Estados Unidos e China têm mostrado divergências sobre as negociações comerciais entre ambos. Enquanto o presidente americano, Donald Trump, apontou em duas ocasiões nesta quinta-feira (12) que as conversas estão indo muito bem, um porta-voz do Ministério de Comércio chinês disse que elas sequer iniciaram.
"Tenho orgulho de anunciar que estamos nos dando muito bem na grande negociação que estamos tendo com a China", disse Trump em evento na Casa Branca. Mais cedo, numa mesa redonda com membros do Congresso, ele negou a existência de uma guerra comercial e reiterou que há apenas "negociações comerciais".
Durante a madrugada, no entanto, Gao Feng, porta-voz do Ministério de Comércio chinês, havia dito que conversas ainda não começaram. Para ele, o governo americano não tem "mostrado sinceridade".

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