Trump diz que negociações comerciais com a China estão em curso

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images

Estados Unidos e China têm mostrado divergências sobre as negociações comerciais entre ambos. Enquanto o presidente americano, Donald Trump, apontou em duas ocasiões nesta quinta-feira (12) que as conversas estão indo muito bem, um porta-voz do Ministério de Comércio chinês disse que elas sequer iniciaram.

"Tenho orgulho de anunciar que estamos nos dando muito bem na grande negociação que estamos tendo com a China", disse Trump em evento na Casa Branca. Mais cedo, numa mesa redonda com membros do Congresso, ele negou a existência de uma guerra comercial e reiterou que há apenas "negociações comerciais".