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Presidente dos EUA

Trump diz que não sabia sobre pagamento de US$ 130 mil a atriz pornô

Em seu primeiro comentário sobre o assunto, presidente afirma desconhecer origem do dinheiro

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 23:43
Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro comentário público sobre o relacionamento com a atriz pornô Stormy Daniels, disse nesta quinta-feira que não tinha conhecimento sobre o pagamento de US$ 130 mil feitos pelo seu advogado para que ela não mencionasse o encontro entre os dois. A Casa Branca nega que Trump e Daniels, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, tenham tido relações sexuais.
Daniels alega que teve um encontro com Trump em 2006, que foi ameaçada tempos depois para não vender a história para uma revista e que durante a campanha presidencial em 2016 Michael Cohen lhe pagou para que não comentasse sobre o relacionamento com Trump.
Perguntado por que seu advogado teria dado o dinheiro a Daniels se o encontro não ocorreu, Trump respondeu:
"Vocês terão que perguntar a Michael Cohen. Michael é meu advogado".
Os jornalistas presentes no avião presidencial perguntaram, então, se o presidente sabia sobre o pagamento. Trump respondeu:
"Não".
Os repórteres insistiram na questão, perguntando sobre a origem do dinheiro para pagar Daniels.
"Não, eu não sei", disse Trump.
Cohen afirma que tirou o dinheiro do próprio bolso e nunca explicou detalhadamente para o que era a soma. No mês passado, o atriz processou o advogado para que a liberasse do termo de confidencialidade.
 

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