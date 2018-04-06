Trump diz que não sabia sobre pagamento de US$ 130 mil a atriz pornô

Trump e Stormy Daniels: acusações de silêncio pago Crédito: Reprodução/Web

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro comentário público sobre o relacionamento com a atriz pornô Stormy Daniels, disse nesta quinta-feira que não tinha conhecimento sobre o pagamento de US$ 130 mil feitos pelo seu advogado para que ela não mencionasse o encontro entre os dois. A Casa Branca nega que Trump e Daniels, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, tenham tido relações sexuais.

Daniels alega que teve um encontro com Trump em 2006, que foi ameaçada tempos depois para não vender a história para uma revista e que durante a campanha presidencial em 2016 Michael Cohen lhe pagou para que não comentasse sobre o relacionamento com Trump.

Perguntado por que seu advogado teria dado o dinheiro a Daniels se o encontro não ocorreu, Trump respondeu:

"Vocês terão que perguntar a Michael Cohen. Michael é meu advogado".

Os jornalistas presentes no avião presidencial perguntaram, então, se o presidente sabia sobre o pagamento. Trump respondeu:

"Não".

Os repórteres insistiram na questão, perguntando sobre a origem do dinheiro para pagar Daniels.

"Não, eu não sei", disse Trump.

Cohen afirma que tirou o dinheiro do próprio bolso e nunca explicou detalhadamente para o que era a soma. No mês passado, o atriz processou o advogado para que a liberasse do termo de confidencialidade.