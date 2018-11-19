Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que não há razão para ouvir gravações da morte do jornalista
Assassinato

Trump diz que não há razão para ouvir gravações da morte do jornalista

Em entrevista à emissora Fox News, o presidente afirma que foi informado sobre seu conteúdo e sabe tudo o que está nela sem ter que escutá-la
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 10:54

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 10:54

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não há razão para ele ouvir as gravações da muito violenta e muito perversa morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.
Em uma entrevista veiculada no domingo, 18, pela Fox News, Trump deixou claro que a gravação, fornecida pelo governo turco, não afetaria sua reação ao assassinato do colunista do jornal The Washington Post, crítico do regime saudita, no dia 2 de outubro. 
É uma fita de sofrimento, uma fita terrível. Fui informado sobre ela e não há razão para eu ouvi-la
Donald Trump
O republicano afirmou que sabe tudo o que está na gravação sem ter que escutá-la. No sábado, ele disse que seu governo fornecerá um relatório muito completo, provavelmente na segunda ou terça-feira, que incluirá quem matou o jornalista. Não ficou claro se o documento será tornado público.
> Turquia diz que compartilhou gravações de Khashoggi com EUA e Arábia
Agências de inteligência dos EUA concluíram que o príncipe saudita, Mohamed bin Salman, ordenou o assassinato de Khashoggi no consulado da Arábia Saudita na Turquia, de acordo com um funcionário americano com conhecimento no assunto. Ele não tem autorização para falar sobre o caso publicamente e pediu anonimato.
Outras pessoas com conhecimento no caso alegam que é provável que o príncipe esteja envolvido na morte do jornalista, mas que ainda há questões sobre que papel ele teve no crime.
> Malas dos assassinos de jornalista continham seringas e desfibriladores
Durante a entrevista, Trump destacou que Bin Salman negou repetidamente seu envolvimento no assassinato de Khashoggi. Alguém algum dia vai realmente saber?, questionou ele. Ao mesmo tempo, temos um aliado e quero estar próximo a um aliado que tem sido muito bom de várias formas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados