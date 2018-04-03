Trump diz que enviará militares para proteger fronteira com México

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira (3) que planeja enviar militares para proteger a fronteira do país com o México, no Sul, até que um muro seja construído na divisa, de modo a garantir "a segurança adequeada" na região.
"Vamos fazer as coisas militarmente", disse Trump à imprensa na Casa Branca, acrescentando que debateu a ideia com o secretário de Defesa, Jim Mattis.
Trump tem concentrado seu discurso nos últimos dias na proteção da fronteira com o México, sobretudo no combate à imigração ilegal. Ele criticou o governo mexicano por afrouxar esforços para conter o fluxo irregular na divisa.
No domingo (1), Trump disparou uma série de mensagens no Twitter contra o governo mexicano, fazendo referência a uma caravana de imigrantes que atravessa o país vizinho em direção aos EUA. Um grupo de mais de 1 mil migrantes da América Central, sobretudo de Honduras começou uma jornada em Tapachula em 25 de março, organizado pelo movimento "Pueblos Sin Fronteiras" (Povos Sem Fronteiras)".
O grupo diz que o objetivo é se instalar sobretudo no México, destacando que apenas poucos migrantes tentará chegar aos Estados Unidos. Integrante do movimento, María Elenas Colindres Ortega disse que muitos hondurenhos fogem da violência no país, desencadeado sobretudo por causa de uma eleição turbulenta no país.