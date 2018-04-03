Trump diz que enviará militares para proteger fronteira com México

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: John Locher

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira (3) que planeja enviar militares para proteger a fronteira do país com o México, no Sul, até que um muro seja construído na divisa, de modo a garantir "a segurança adequeada" na região.

"Vamos fazer as coisas militarmente", disse Trump à imprensa na Casa Branca, acrescentando que debateu a ideia com o secretário de Defesa, Jim Mattis.

Trump tem concentrado seu discurso nos últimos dias na proteção da fronteira com o México, sobretudo no combate à imigração ilegal. Ele criticou o governo mexicano por afrouxar esforços para conter o fluxo irregular na divisa.

No domingo (1), Trump disparou uma série de mensagens no Twitter contra o governo mexicano, fazendo referência a uma caravana de imigrantes que atravessa o país vizinho em direção aos EUA. Um grupo de mais de 1 mil migrantes da América Central, sobretudo de Honduras começou uma jornada em Tapachula em 25 de março, organizado pelo movimento "Pueblos Sin Fronteiras" (Povos Sem Fronteiras)".