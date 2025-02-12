Trump diz que dará início a negociações para acabar com guerra na Ucrânia após ligação com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que dará início a negociações para dar fim à guerra na Ucrânia após uma ligação com o líder russo, Vladimir Putin.
Trump afirmou que a conversa com Putin foi "longa e muito produtiva".
Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos disse que os dois discutiram sobre a Ucrânia e o Oriente Médio, assim como sobre a tecnologia de inteligência artificial.
Ambos concordaram, disse Trump, que "queremos impedir que milhões de mortes ocorram na guerra com a Rússia/Ucrânia".
Ele acrescentou que a dupla concordou em trabalhar em conjunto, incluindo visitas mútuas aos seus respectivos países.
"Também concordamos em que nossas respectivas equipes iniciem as negociações imediatamente, e começaremos ligando para o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, para informá-lo da conversa, algo que farei agora."
Trump disse ainda que instruiu uma equipe, incluindo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, a liderar as negociações.
O conflito iniciado pela invasão da Rússia à Ucrânia está prestes a completar três anos.