Trump diz no Twitter que não permitirá tarifas e colocará fim ao abuso comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco em sua conta no Twitter ter deixado claro aos líderes mundiais que participaram da Cúpula do G-7, em Quebec, no Canadá, que não aceitará a imposição de tarifas aos produtos norte-americanos e esse "abuso comercial" já se manteve por tempo demais.

"Acabo de deixar o @G7 Summit no belo Canadá. Grandes encontros com líderes dos seis países, especialmente porque eles sabem que não posso permitir que apliquem altas tarifas e fortes barreiras ao...Comércio dos Estados Unidos. Eles entenderam completamente de onde venho. Depois de muitas décadas, o Comércio livre e recíproco vai acontecer!", escreveu o presidente norte-americano.

E Trump prosseguiu. "Os Estados Unidos não vão permitir que outros países imponham altas tarifas e barreiras comerciais à nossos agricultores, trabalhadores e companhias enquanto enviam seus produtos para nosso país livre de taxas. Temos de colocar um fim a esse abuso comercial que acontece há décadas e se estendeu por tempo demais".

Pela manhã, Trump sugeriu que os membros do G-7 façam um acordo para criar uma zona comercial "livre de tarifas" entre esses países. A questão comercial entre os EUA e o restante do mundo ganhou holofotes nos últimos meses após o anúncio de tarifas massivas sobre aço e alumínio importados. Segundo Trump, os membros do G-7 estão comprometidos com uma situação comercial mais justa para os EUA.

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