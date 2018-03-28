Trump diz acreditar que Kim Jong-un fará o certo sobre desnuclearização

TV estatal da Coreia do Norte divulgou imagens do líder Kim Jong-un assinando autorização para a realização do teste nuclear Crédito: Reprodução/BBC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira em seu perfil do Twitter acreditar que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, agirá corretamente com relação à desnuclearização. Ele disse ainda que foi boa a reunião de Kim com o presidente chinês, Xi Jinping, e que o norte-coreano está ansioso para o encontro com os EUA.

"Por anos e ao longo de muitas administrações, todos disseram que a paz e a desnuclearização da Península Coreana não era sequer uma pequena possibilidade. Agora há uma boa chance de que Kim Jong Un faça o certo para seu povo e para a humanidade. Ansioso para nosso encontro!", disse Trump na rede social.

Após dias de boatos, a China e o regime da Coreia do Norte confirmaram a visita  nada discreta  do líder norte-coreano, Kim Jong-un, a Pequim. Sob forte esquema de segurança, Kim fez parte de uma delegação secreta que chegou à capital chinesa de trem na segunda-feira e deixou o país na terça-feira. Segundo a agência norte-coreana KCNA, o presidente chinês, Xi Jinping, aceitou durante o encontro o convite para visitar Pyongyang.

"Recebi uma mensagem ontem à noite (terça-feira) de XI Jinping da China de que seu encontro com Kim Jong-un foi muito bom e que Kim está ansioso para seu encontro comigo. Enquanto isso, e infelizmente, sanções máximas e pressão devem ser mantidas a todo custo!", escreveu o presidente dos EUA, depois do encerramento dos três dias de reuniões secretas em Pequim entre o presidente Xi Jinping e seu homólogo de Pyongyang.

A agência estatal chinesa Xinhua  que descreveu a viagem como uma visita não oficial  informou que, em reunião com o presidente Xi Jinping, Kim teria dito estar aberto ao diálogo com os Estados Unidos e se comprometido com a desnuclearização da Península Coreana.

Foi a primeira viagem ao exterior do presidente norte-coreano, que sucedeu ao pai em 2011 e que, assim como este, escolheu o trem como meio de transporte. A reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, foi também a sua primeira com um líder estrangeiro. Kim se reuniu com autoridades chinesas em meio aos preparativos para a cúpula entre as duas Coreias, em abril, e com o presidente Donald Trump, em maio.

Ao escolher Pequim para sua primeira viagem, Kim tenta se aproximar de Xi, num momento em que este se tornou o líder chinês mais forte das últimas décadas, inclusive sem ter mais que se submeter ao limite de dois mandatos presidenciais imposto aos seus antecessores. Pode garantir assim um aliado de peso nas negociações. Xi, por sua vez, ao receber Kim mostra que permanece no tabuleiro das negociações, num dos assuntos que mobilizou a imprensa internacional nos últimos meses e quando os Estados Unidos anunciam a imposição de tarifas sobre os seus produtos.

Em entrevista ao New York Times, Yang Xiyu, um dos maiores especialistas da China sobre Coreia do Norte, disse que Kim está claramente tentando consertar as relações tensas com Pequim, enquanto abre novos laços com a vizinha Coreia do Sul. Mas, embora tenha dito aos enviados sul-coreanos que está preparado para abandonar seu arsenal nuclear, para Yang, a visita não é garantia de que o norte-coreano esteja disposto a discutir a possibilidade.

 Ele está começando um novo jogo em que poderia fazer concessões sobre a desnuclearização  afirmou.  Mas no máximo, ele cortará a grama, mas não arrancará as raízes.