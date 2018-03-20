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"Tolerância zero"

Trump defende pena de morte para traficantes de drogas

Presidente anunciou plano para combate ao vício em opioides

Publicado em 19 de Março de 2018 às 22:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 22:27
Trump anunciou que irá apresentar um plano para combater a epidemia do vício em opioides que atinge os Estados Unidos Crédito: John Locher
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (19) "tolerância zero" com traficantes de drogas e defendeu a aplicação da pena de morte para os criminosos.
Durante comício em Manchester, o republicano reforçou a ideia de punir pelo menos os casos mais graves, na tentativa de combater o narcotráfico no país. Trump ainda afirmou que a construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos é um modo de evitar a entrada de traficantes de drogas. O presidente americano atacou ainda as "cidades santuárioa", que protegem imigrantes ilegais, e as empresas farmacêuticas pelo papel na crise dos opioides.
Trump anunciou que irá apresentar um plano para combater a epidemia do vício em opioides que atinge os Estados Unidos. Em outubro do ano passado, ele chegou a decretar estado de emergência nacional devido ao problema.
Entre as medidas sugeridas, está a implementação da pena de morte e estabelecer uma pena mínima automática para os traficantes. A ideia é deixar a lei mais dura para tentar diminuir a quantidade mínima de drogas passível de punição.
"O Departamento de Justiça vai buscar a pena de morte contra traficantes de drogas sempre que for apropriado dentro da atual lei", disse Andrew Bremberg, diretor do Conselho de Política Doméstica de Trump.
No comício desta segunda-feira no estado de New Hampshire, o presidente americano discursou sobre a questão e revelou mais detalhes sobre o seu novo projeto.
"Os americanos pagam pelos medicamentos mais do que os habitantes de outros países. Nós mudaremos isso", prometeu Trump.
Um dos planos do republicano é reduzir em um terço a prescrição de opioides como remédio, por meio de uma campanha para diminuir o uso do medicamento em programas federais de saúde.

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