Trump defende pena de morte para traficantes de drogas

Trump anunciou que irá apresentar um plano para combater a epidemia do vício em opioides que atinge os Estados Unidos Crédito: John Locher

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (19) "tolerância zero" com traficantes de drogas e defendeu a aplicação da pena de morte para os criminosos.

Durante comício em Manchester, o republicano reforçou a ideia de punir pelo menos os casos mais graves, na tentativa de combater o narcotráfico no país. Trump ainda afirmou que a construção de um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos é um modo de evitar a entrada de traficantes de drogas. O presidente americano atacou ainda as "cidades santuárioa", que protegem imigrantes ilegais, e as empresas farmacêuticas pelo papel na crise dos opioides.

Trump anunciou que irá apresentar um plano para combater a epidemia do vício em opioides que atinge os Estados Unidos. Em outubro do ano passado, ele chegou a decretar estado de emergência nacional devido ao problema.

Entre as medidas sugeridas, está a implementação da pena de morte e estabelecer uma pena mínima automática para os traficantes. A ideia é deixar a lei mais dura para tentar diminuir a quantidade mínima de drogas passível de punição.

"O Departamento de Justiça vai buscar a pena de morte contra traficantes de drogas sempre que for apropriado dentro da atual lei", disse Andrew Bremberg, diretor do Conselho de Política Doméstica de Trump.

No comício desta segunda-feira no estado de New Hampshire, o presidente americano discursou sobre a questão e revelou mais detalhes sobre o seu novo projeto.

"Os americanos pagam pelos medicamentos mais do que os habitantes de outros países. Nós mudaremos isso", prometeu Trump.