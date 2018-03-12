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Washington

Trump: Decisão sobre idade mínima para compra de armas é dos estados

Casa Branca propõe armar professores e aprimorar sistema de verificação de antecedentes

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:54
Presidente Donald Trump Crédito: Patrick Semansky
O presidente americano, Donald Trump, colocou nos tribunais e estados do país a responsabilidade por aumentar a idade mínima para a compra de armas. Trump disse ainda que irá esperar as decisões judiciais para agir.
"Em relação ao limite de idade entre 18 e 21 anos, irei aguardar a decisão daos tribunais antes de tomar uma atitude. Estados estão decidindo. As coisas estão indo rápido, mas sem muito apoio político (para dizer o mínimo)", escreveu o presidente no Twitter, nesta segunda-feira (12).
A idade mínima entre 18 e 21 anos não fez parte das propostas para segurança anunciadas no domingo à noite pelo governo. Entre as medidas sugeridas por Trump, estavam treinar professores para usarem armas dentro das escolas e melhorar a verificação de antecedentes dos interessados em adquirir armamentos.
Trump afirmou acreditar que professores armados irão impedir novos massacres e proteger alunos. A ideia, já em vias de ser posta em prática em alguns estados, tem apoio da Associação Nacional do Rifle (NRA), principal grupo lobista das armas no país.
O presidente, que defendeu o direito a posse de armas durante a campanha presidencial de 2016, havia prometido agir para prevenir novos assassinatos em massa. Contudo, as propostas feitas pela Casa Branca foram vistas como um retrocesso quando comparadas às medidas sugeridas por Trump logo após o último massacre, ocorrido em uma escola de Parkland, Flórida, no dia 14 de fevereiro.
As propostas mais controversas, como a idade mínima e a verificação de antecedentes, serão estudadas por uma comissão comandada pela secretária de Educação, Betsy DeVos, segundo membros do governo. O Departamento de Justiça irá dar dinheiro aos estados que queiram treinar seus professores para poderem usar armas nas escolas.
Quando questionada do motivo pelo qual a idade mínima não estava entre as propostas do governo, DeVos disse ao canal de televisão americano NBC que se tratava de um longo processo. "Todas as opções estão na mesa", afirmou.
Segundo a secretária de Educação, armar professores deve ser uma possibilidade para as comunidades, mas não uma obrigação. Trump também pediu ao Departamento de Justiça por um novo regulamento banindo os bump stocks (aceleradores de disparos), dispositivos que convertem armas normais em automáticas.
"Melhorias na verificação de antecedentes terão apoio total da Casa Branca. A legislação anda para frente. Bump stocks logo serão proibidos. Professores altamente treinados estarão autorizados a carregar armas. Estarão submetidos a lei dos estados. É Dissuasão!", escreveu o presidente em sua conta no Twitter.

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