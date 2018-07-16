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Mau relacionamento

Trump culpa 'estupidez' dos EUA por má relação com Rússia

Presidente atribui tensões com país a 'caça às bruxas' do FBI

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 10:55
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente norte-americano, Donald Trump, culpou a "tolice e estupidez dos Estados Unidos" pelo mau relacionamento entre Washington e Moscou, horas antes de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (16).
O Ministério de Relações Exteriores da Rússia "curtiu" o comentário de Trump no Twitter, no qual o presidente dos EUA criticou a investigação em seu país sobre suposta interferência russa nas eleições norte-americanas, assim como políticas anteriores dos Estados Unidos.
"Nossas relações com a Rússia nunca foram tão ruins por causa de anos de insensatez e de estupidez dos Estados Unidos e, agora, a caça às bruxas manipulada!", tuitou Trump, referindo-se à investigação da trama russa do procurador especial Robert Mueller.
Na semana passada, Mueller indiciou 12 agentes da agência militar de Inteligência russa, acusados de roubarem e divulgar documentos da campanha da democrata Hillary Clinton.
O Kremlin disse não ter muitas expectativas para a reunião entre Trump e Putin, mas afirmou esperar que a cúpula seja um "primeiro passo" para resolver a crise entre os dois países.

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