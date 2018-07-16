Trump culpa 'estupidez' dos EUA por má relação com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente norte-americano, Donald Trump, culpou a "tolice e estupidez dos Estados Unidos" pelo mau relacionamento entre Washington e Moscou, horas antes de se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (16).

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia "curtiu" o comentário de Trump no Twitter, no qual o presidente dos EUA criticou a investigação em seu país sobre suposta interferência russa nas eleições norte-americanas, assim como políticas anteriores dos Estados Unidos.

"Nossas relações com a Rússia nunca foram tão ruins por causa de anos de insensatez e de estupidez dos Estados Unidos e, agora, a caça às bruxas manipulada!", tuitou Trump, referindo-se à investigação da trama russa do procurador especial Robert Mueller.

Na semana passada, Mueller indiciou 12 agentes da agência militar de Inteligência russa, acusados de roubarem e divulgar documentos da campanha da democrata Hillary Clinton.