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Disputa comercial

Trump cogita novo aumento de tarifas a produtos importados da China

Segundo o jornal The Washington Post, presidente americano analisa a possibilidade de adotar uma taxa de 25%, no valor de US$ 200 bilhões, além da de 10% já ameaçada

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 10:36
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos EUA, Donald Trump, analisa a possibilidade de adotar tarifas de 25% sobre importações chinesas no valor de US$ 200 bilhões, apesar de já ter ameaçado impor uma taxa de 10% anteriormente, no âmbito de uma disputa comercial com Pequim, informou o jornal The Washington Post na terça-feira, 31.
Após a adoção de tarifas à importação de máquinas de lavar, painéis solares, aço e alumínio, que corresponde a US$ 34 bilhões em produtos chineses, Washington anunciou no dia 10 de julho uma nova lista de bens que seriam tributados, em um valor total de US$ 200 bilhões.
Trump ameaçou com uma taxa de 10%, mas agora planeja uma tarifa de 25%, informou o Post, citando uma fonte anônima.
Os mercados permaneceram tranquilos na terça-feira, com a esperança da retomada das negociações comerciais entre EUA e China.
De acordo com a agência Bloomberg, representantes do secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, iniciaram conversas para retomar as negociações.
Em 2017, o governo dos EUA registrou um déficit comercial de US$ 376 bilhões com a China, o qual a atual administração está decidida a reduzir.
Além disso, Washington acusa Pequim de roubo de propriedade intelectual quando empresas de tecnologia americanas se associam a companhias chinesas para fazer negócios neste mercado.
O presidente republicano ameaçou recentemente adotar tarifas para todas as importações da China, que representaram mais de US$ 500 bilhões em 2017.

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