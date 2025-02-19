Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump chama Zelensky de 'ditador' após críticas do ucraniano ao encontro dos EUA com a Rússia
Mundo

Trump chama Zelensky de 'ditador' após críticas do ucraniano ao encontro dos EUA com a Rússia

Trump declarou que Zelensky 'fez um trabalho terrível, seu país está devastado e milhões morreram desnecessariamente'

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 14:45

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 fev 2025 às 14:45
Imagem BBC Brasil
Trump e Zelensky em encontro nos EUA em setembro de 2024 Crédito: REUTERS/Shannon Stapleton
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador numa postagem da rede social Truth Social nesta quarta-feira (19/2).
"Um ditador sem eleições, Zelensky precisa agir rápido ou não terá mais um país", afirmou Trump.
"Eu amo a Ucrânia, mas [Zelensky] fez um trabalho terrível, seu país está devastado e MILHÕES morreram desnecessariamente", acrescentou.
Mais cedo, Zelensky havia acusado o presidente dos EUA de "viver em um espaço de desinformação" criado pela Rússia, após as negociações entre os EUA e Moscou na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.
Trump também afirmou que, enquanto isso, os EUA estão "negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia".
O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio do ano passado. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde a invasão russa em fevereiro de 2022, o que suspendeu as eleições presidenciais.
Em novembro, todos os partidos do parlamento ucraniano apoiaram o adiamento das eleições até o fim da guerra, e Zelensky prometeu realizar uma nova eleição assim que o conflito terminar.
As declarações de Trump ocorreram apenas algumas horas depois de a Rússia questionar a legitimidade de Zelensky, já que seu mandato chegou ao fim — uma alegação que Moscou tem repetido nos últimos meses.
Trump também voltou a fazer críticas aos gastos dos EUA com a guerra na Ucrânia.
Chamando o presidente ucraniano de "um comediante modestamente bem-sucedido que convenceu os Estados Unidos da América a gastar 350 bilhões de dólares em uma guerra que não poderia ser vencida", Trump disse que, sem os EUA, a Ucrânia nunca conseguirá resolver o conflito.
Trump também criticou a Europa, afirmando que a guerra na Ucrânia é "muito mais importante para a Europa do que para nós".
"Temos um grande e belo oceano como separação", declarou.
Pouco tempo depois da postagem de Trump, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, declarou que seu povo e o presidente Zelensky "se recusaram a ceder à pressão do [presidente russo] Putin" e afirmou: "Ninguém pode forçar a Ucrânia a desistir" e "defenderemos nosso direito de existir."

Zelensky: 'Trump vive em espaço de desinformação'

Mais cedo nesta quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, Zelensky havia afirmado que, se alguém quiser substituí-lo como líder neste momento, isso não funcionará, pois sua aprovação continua alta.
Ele citou uma pesquisa que, segundo ele, aponta que 58% dos ucranianos confiam em sua liderança.
Zelensky também destacou que a Ucrânia está enfrentando "muita desinformação" vinda da Rússia.
"Com todo o respeito ao presidente Donald Trump como líder... ele está vivendo nesse espaço de desinformação", acrescentou.
As declarações ocorreram logo após Trump afirmar que o presidente ucraniano, eleito para um mandato de cinco anos em 2019, estaria com apenas "4% de aprovação".
Zelensky disse que a Ucrânia tem "evidências" de que essa informação sobre os 4% de aprovação está sendo disseminada pela Rússia e que "esses números estão sendo discutidos entre os EUA e a Rússia".

Russos e americanos na Arábia Saudita

Imagem BBC Brasil
Marco Rubio e Sergei Lavrov se reuniram por cerca de cinco horas Crédito: Getty Images
Na terça-feira (18/2), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concordaram num encontro na Arábia Saudita em nomear "equipes de alto nível" para encontrar uma solução "duradoura, sustentável e mutuamente aceitável" para a guerra.
Os dois países declararam que concordaram em encerrar o conflito "o mais rápido possível".
Os ucranianos e os países europeus não foram convidados para o encontro em Riad, a capital da Arábia Saudita.
O encontro entre Rubio e Lavrov foi o primeiro encontro deste nível desde que Vladimir Putin lançou sua chamada "operação militar especial" contra a Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022.
Além de encerrar os combates, as autoridades concordaram em "preparar o terreno" para uma cooperação futura em "questões de interesse geopolítico mútuo e nas oportunidades históricas econômicas e de investimento que surgirão de uma resolução bem-sucedida do conflito na Ucrânia", disse o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado americano.
Sergei Lavrov descreveu as conversas de terça-feira como "muito úteis".
"Tenho motivos para acreditar que o lado americano agora entende melhor nossa posição", disse ele.
Enquanto o encontro ocorria, Zelensky estava na Turquia para uma reunião com o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.
"Queremos que tudo seja justo e que ninguém decida nada pelas nossas costas... Não fomos convidados para esta reunião russo-americana na Arábia Saudita. Foi uma surpresa para nós, assim como para muitas outras pessoas. Soubemos disso pela mídia", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como aspirina pode se tornar uma arma contra o câncer
Bárbara Reis
Bárbara Reis e o lipedema: quando a cirurgia é realmente indicada?
Imagem de destaque
5 erros comuns de quem tenta emagrecer sozinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados