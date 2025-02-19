Trump chama Zelensky de 'ditador' após críticas do ucraniano ao encontro dos EUA com a Rússia

Trump e Zelensky em encontro nos EUA em setembro de 2024 Crédito: REUTERS/Shannon Stapleton

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , chamou o presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, de ditador numa postagem da rede social Truth Social nesta quarta-feira (19/2).

"Um ditador sem eleições, Zelensky precisa agir rápido ou não terá mais um país", afirmou Trump.

"Eu amo a Ucrânia, mas [Zelensky] fez um trabalho terrível, seu país está devastado e MILHÕES morreram desnecessariamente", acrescentou.

Mais cedo, Zelensky havia acusado o presidente dos EUA de "viver em um espaço de desinformação" criado pela Rússia, após as negociações entre os EUA e Moscou na Arábia Saudita — das quais a Ucrânia foi excluída.

O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio do ano passado. No entanto, a Ucrânia está sob lei marcial desde a invasão russa em fevereiro de 2022 , o que suspendeu as eleições presidenciais.

Em novembro, todos os partidos do parlamento ucraniano apoiaram o adiamento das eleições até o fim da guerra, e Zelensky prometeu realizar uma nova eleição assim que o conflito terminar.

As declarações de Trump ocorreram apenas algumas horas depois de a Rússia questionar a legitimidade de Zelensky, já que seu mandato chegou ao fim — uma alegação que Moscou tem repetido nos últimos meses.

Trump também voltou a fazer críticas aos gastos dos EUA com a guerra na Ucrânia.

Chamando o presidente ucraniano de "um comediante modestamente bem-sucedido que convenceu os Estados Unidos da América a gastar 350 bilhões de dólares em uma guerra que não poderia ser vencida", Trump disse que, sem os EUA, a Ucrânia nunca conseguirá resolver o conflito.

Trump também criticou a Europa, afirmando que a guerra na Ucrânia é "muito mais importante para a Europa do que para nós".

"Temos um grande e belo oceano como separação", declarou.

Pouco tempo depois da postagem de Trump, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, declarou que seu povo e o presidente Zelensky "se recusaram a ceder à pressão do [presidente russo] Putin" e afirmou: "Ninguém pode forçar a Ucrânia a desistir" e "defenderemos nosso direito de existir."

Zelensky: 'Trump vive em espaço de desinformação'

Mais cedo nesta quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, Zelensky havia afirmado que, se alguém quiser substituí-lo como líder neste momento, isso não funcionará, pois sua aprovação continua alta.

Ele citou uma pesquisa que, segundo ele, aponta que 58% dos ucranianos confiam em sua liderança.

Zelensky também destacou que a Ucrânia está enfrentando "muita desinformação" vinda da Rússia.

"Com todo o respeito ao presidente Donald Trump como líder... ele está vivendo nesse espaço de desinformação", acrescentou.

As declarações ocorreram logo após Trump afirmar que o presidente ucraniano, eleito para um mandato de cinco anos em 2019, estaria com apenas "4% de aprovação".

Zelensky disse que a Ucrânia tem "evidências" de que essa informação sobre os 4% de aprovação está sendo disseminada pela Rússia e que "esses números estão sendo discutidos entre os EUA e a Rússia".

Russos e americanos na Arábia Saudita

Marco Rubio e Sergei Lavrov se reuniram por cerca de cinco horas Crédito: Getty Images

Na terça-feira (18/2), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, concordaram num encontro na Arábia Saudita em nomear "equipes de alto nível" para encontrar uma solução "duradoura, sustentável e mutuamente aceitável" para a guerra.

Os dois países declararam que concordaram em encerrar o conflito "o mais rápido possível".

Os ucranianos e os países europeus não foram convidados para o encontro em Riad, a capital da Arábia Saudita.

O encontro entre Rubio e Lavrov foi o primeiro encontro deste nível desde que Vladimir Putin lançou sua chamada "operação militar especial" contra a Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022.

Além de encerrar os combates, as autoridades concordaram em "preparar o terreno" para uma cooperação futura em "questões de interesse geopolítico mútuo e nas oportunidades históricas econômicas e de investimento que surgirão de uma resolução bem-sucedida do conflito na Ucrânia", disse o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado americano.

Sergei Lavrov descreveu as conversas de terça-feira como "muito úteis".

"Tenho motivos para acreditar que o lado americano agora entende melhor nossa posição", disse ele.

Enquanto o encontro ocorria, Zelensky estava na Turquia para uma reunião com o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.