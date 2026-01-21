Mundo

Trump cancela tarifas por causa da Groenlândia após discutir acordo para anexar território com chefe da Otan

Presidente americano fez publicação nas redes sociais afirmando que acordo sobre a posse americana da Groenlândia está encaminhado

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:11

O anúncio foi feito nas redes sociais, após um encontro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, à margem do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde o presidente americano discursou nesta quarta-feira (21/1).

Durante seu discurso, Trump disse que queria "negociações imediatas" para adquirir a Groenlândia, mas reforçou que "não usaria a força".

Em uma publicação no Truth Social, o presidente dos EUA disse que, com base em uma "reunião muito produtiva" com Rutte, eles "formularam a estrutura de um futuro acordo com relação à Groenlândia".

"Esta solução, se concretizada, será ótima para os Estados Unidos e para todas as nações da Otan. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas a respeito da Cúpula Dourada, no que diz respeito à Groenlândia", escreveu.

Trump informou que mais informações serão disponibilizadas "à medida que as discussões avançarem" e que o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff serão responsáveis ​​pelas negociações

"Eles se reportarão diretamente a mim", acrescentou.

Minutos depois de retirar sua ameaça de impor tarifas a seus aliados, Trump falou com a emissora americana CNBC.

Ele disse à emissora que agora existe "a possibilidade de um acordo" em discussão.

Questionado sobre o que isso implicaria, ele respondeu que é "um pouco complexo, mas explicaremos mais adiante".

O presidente americano ainda afirmou que o acordo provisório é "o tipo de acordo que eu queria fazer" e que o secretário-geral da Otan já entrou em contato com a Dinamarca e outros membros da aliança para discutir a proposta. Ele acrescentou que "o acordo será permanente".

O presidente não especificou se minerais de terras raras serão incluídos em qualquer acordo sobre a Groenlândia, mas disse que a colaboração com a Otan e a Dinamarca fará parte dele.

A imposição de tarifas a oito países europeus haviam sido anunciadas pelo presidente no último sábado (17/1), após eles enviarem tropas à Groenlândia em oposição ao plano de Trump de anexar o território.

Em uma postagem na rede social, o presidente declarou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia pagariam uma taxa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos a partir de 1º de fevereiro.

Ainda, segundo o presidente, as tarifas aumentariam para 25% em junho.

