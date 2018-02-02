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Rússia

Trump autoriza publicação de memorando secreto sobre inquérito russo

Documento vai ao Congresso; relatório alega má conduta do FBI contra campanha do presidente em 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 18:19

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 18:19

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução Redes Sociais
A Casa Branca informou nesta sexta-feira (02) que o presidente americano, Donald Trump, autorizou a publicação de um memorando da Comissão de Inteligência da Câmara de Representantes que alega que o FBI foi tendencioso contra o republicano no inquérito sobre a suposta interferência da Rússia nas eleições de 2016. Depois da autorização presidencial, "a questão fica nas mãos do Congresso", apontou um funcionário do Executivo. O Congresso ainda deverá decidir sobre os termos da divulgação do documento.
Trump analisou o memorando nos últimos dias para se assegurar de que sua publicação não revele informações da Inteligência que devem permanecer sob reserva, segundo fontes da Casa Branca.
Redigido pelo titular do Comitê, o republicano Devin Nunes, o documento de quatro páginas é baseado em informações secretas e acusa o FBI de aplicar táticas de vigilância abusivas contra a campanha de Trump. O FBI ordenou escutas de um integrante da equipe de campanha eleitoral de Trump em 2016, no âmbito geral de investigações sobre a suposta ingerência da Rússia nas eleições presidenciais daquele ano.
Nunes pediu ao presidente uma autorização para tornar o documento público, mas o gesto desatou imediatamente uma tempestade política na capital do país, a ponto de o próprio FBI pedir que o memorando seja mantido em reserva.
Para os republicanos, o memorando deixa evidente que o FBI se nutriu de informações provenientes do Partido Democrata para obter autorização para espionar um funcionário da campanha de Trump, em um caso evidente de abuso de poder. Para os democratas, ao contrário, a redação do memorando e sua publicação são apenas uma manobra para enfraquecer o FBI e, com isso, pôr em questão a investigação sobre os eventuais laços entre a campanha eleitoral de Trump e funcionários russos.

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