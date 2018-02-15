Trump atribui tiroteio na Flórida a uma perturbação mental do atirador

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images

O presidente Donald Trump atribuiu nesta quinta-feira o tiroteio em uma escola da Flórida, que tirou a vida de 17 pessoas na véspera, a uma perturbação mental e à falta de vigilância.

"Tantos sinais de que o atirador da Flórida era um perturbado mental, expulso, inclusive, da escola por sua conduta má e errática. Os vizinhos e os colegas de turma sabiam que era um grande problema. É preciso informar esses casos às autoridades sempre, de novo e de novo!", escreveu o presidente americano no Twitter nesta quinta-feira.

Trump não mencionou em momento algum a questão do porte de armas de fogo, apesar de o autor do tiroteio, Nikolas Cruz, de 19 anos, estar armado com uma AR-15 e vários cartuchos de munição quando invadiu a escola secundária Marjory Stoneman Douglas no final das aulas de quarta.

Cruz foi indiciado por 17 acusações de assassinato premeditado nesta quinta-feira. Segundo investigadores do caso, a arma foi comprada legalmente:

 Nenhuma lei foi violada na aquisição dessa arma  afirmou Peter J. Forcelli, agente especial responsável pelo caso no Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos em Miami.

Investigadores indicam que Cruz disparou o alarme de incêndio para fazer com que mais pessoas abandonassem as salas de aulas para, então, conseguir atingir mais vítimas. Além disso, ele teria se misturado às centenas de alunos em fuga para conseguir abandonar o prédio. De acordo com o xerife do condado de Broward, Scott Israel, 12 pessoas morreram dentro do prédio, três no lado de fora e duas no hospital.

O jovem foi identificado através de vídeos de segurança na escola, e encontrado em um bairro próximo à escola, Coral Springs. Ele não resistiu à prisão, e foi inicialmente levado a um hospital próximo para uma verificação. Agora, já está sob os olhos dos agentes de segurança na prisão do condado de Broward, onde fica Parkland.