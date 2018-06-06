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Trump atende a pedido de Kim Kardashian e perdoa detenta de 63 anos

Apesar de ser ré primária, Alice Marie Johnson cumpria pena de prisão perpétua por intermediar venda de drogas

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 20:44
Kim Kardashian e Donald Trump Crédito: Reprodução Twitter | @realDonaldTrump
Depois do pedido da socialite Kim Kardashian, a Casa Branca concedeu nesta quarta-feira (6) clemência à bisavó Alice Marie Johnson, de 63 anos, que foi condenada à prisão perpétua por vender drogas.
O caso ganhou destaque na semana passada depois de Kardashian visitar Trump para pedir-lhe que perdoasse Johnson, que era ré primária quando foi condenada. Kardashian se juntou a uma campanha pela liberdade da detenta, liderada pela organização CAN-DO Clemency, por amigos e parentes. Depois do anúncio, Kim agradeu a Donald Trump pelo Twitter.
A bisavó é reú-primária e foi presa por delito não-violento, em 1996, com mais 15 outras pessoas. Ela foi acusada de participar de uma rede de distribuição de cocaína. Na época, foi condenada por posse de drogas e lavagem de dinheiro, no Tennessee, e sentenciada à prisão perpétua.
Sobre seu crime, Alice afirma que passava mensagens entre vendedores e compradores e não vendia drogas. Em um artigo escrito em 2016, ela descreveu, ainda, como a sua vida saiu do eixo depois do divórcio e da morte de seu filho em um acidente de moto. "Tomei algumas decisões muito ruins por desespero, para pagar despesas", disse Alice no artigo.
Em 2014, ela preencheu os critérios para o Clemency Project, criado pelo ex-presidente Barack Obama, mas a liberação foi recusada dias antes do fim do seu mandato. Segundo a Casa Branca, Alice tem sido uma prisioneira modelo e deve ser liberada em breve.
"A sra. Johnson aceitou a responsabilidade por seu comportamento passado", disse a Casa Branca em um comunicado. "Apesar de receber uma sentença de prisão perpétua, Alice trabalhou duro para se reabilitar na prisão e agir como um exemplo para seus companheiros".

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