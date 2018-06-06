Trump atende a pedido de Kim Kardashian e perdoa detenta de 63 anos

Kim Kardashian e Donald Trump Crédito: Reprodução Twitter | @realDonaldTrump

Depois do pedido da socialite Kim Kardashian, a Casa Branca concedeu nesta quarta-feira (6) clemência à bisavó Alice Marie Johnson, de 63 anos, que foi condenada à prisão perpétua por vender drogas.

O caso ganhou destaque na semana passada depois de Kardashian visitar Trump para pedir-lhe que perdoasse Johnson, que era ré primária quando foi condenada. Kardashian se juntou a uma campanha pela liberdade da detenta, liderada pela organização CAN-DO Clemency, por amigos e parentes. Depois do anúncio, Kim agradeu a Donald Trump pelo Twitter.

A bisavó é reú-primária e foi presa por delito não-violento, em 1996, com mais 15 outras pessoas. Ela foi acusada de participar de uma rede de distribuição de cocaína. Na época, foi condenada por posse de drogas e lavagem de dinheiro, no Tennessee, e sentenciada à prisão perpétua.

Sobre seu crime, Alice afirma que passava mensagens entre vendedores e compradores e não vendia drogas. Em um artigo escrito em 2016, ela descreveu, ainda, como a sua vida saiu do eixo depois do divórcio e da morte de seu filho em um acidente de moto. "Tomei algumas decisões muito ruins por desespero, para pagar despesas", disse Alice no artigo.

Em 2014, ela preencheu os critérios para o Clemency Project, criado pelo ex-presidente Barack Obama, mas a liberação foi recusada dias antes do fim do seu mandato. Segundo a Casa Branca, Alice tem sido uma prisioneira modelo e deve ser liberada em breve.