Trump assina decreto suspendendo separação de famílias de imigrantes

O presidente americano não deu detalhes, mas ressaltou que a política de tolerância zero em relação à imigração continua Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (20) um decreto suspendendo a separação de crianças imigrantes de suas famílias que cruzam a fronteira sem documentos. O presidente americano não deu detalhes, mas ressaltou que a política de tolerância zero em relação à imigração continua. Mais cedo, ele havia indicado em entrevista à Fox News que assinaria um decreto determinando que as famílias de imigrantes sem documentos que são detidas pudessem permanecer juntas indefinidamente em centros de detenção, sem que pais e filhos fossem separados.

"Trata-se de manter as famílias juntas e ao mesmo tempo de garantir uma fronteira forte", disse Trump, ao lado da secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen, e do vice-presidente Mike Pence.

O presidente americano destacou que os imigrantes que continuarem tentando atravessar a fronteira serão processados porque "é necessário manter a firmeza ou o país vai ser infestado por pessoas, crimes", valores que os EUA não defendem, sergundo ele.

A decisão foi tomada após imagens de crianças separadas dos pais desencadearem uma avalanche de críticas no país e no exterior e de membros do próprio partido se rebelarem contra a medida. O governo dizia que não tinha outra alternativa, mas diante da pressão recorreu a uma ordem executiva na véspera de a Câmara dos Representantes discutir o problema.

De acordo com o jornal "The New York Times", a ordem executiva de Trump buscará contornar um acordo judicial mediado pela Suprema Corte em 1997, chamada de Acordo Flores, que proíbe o governo federal de manter crianças em centros de detenção migratórios por mais de 20 dias, mesmo que acompanhadas dos pais.

Segundo a política de "tolerância zero" implementada por Trump desde abril, todos os imigrantes que entram nos Estados Unidos sem documentos são processados criminalmente. Com isso, são levados para presídios. Como menores de idade não podem ser internados em prisões, eles são separados das famílias e levados para abrigos. Pelo a legislação atualmente vigente nos Estados Unidos, pais e filhos tampouco podem permanecer juntos em centros de detenção por mais do que 20 dias.

É esse aspecto que tanto a medida mencionada de Trump quanto projetos em discussão na Câmara americana pretendem alterar, segundo indicou o presidente da Casa, Paul Ryan, sem mudar a "tolerância zero" no que diz respeito a processar criminalmente os imigrantes sem visto de entrada e permanência.

"Amanhã a Câmara votará a legislação para manter as famílias unidas", disse Ryan à imprensa nesta quarta-feira. "Sob esta lei, quando as pessoas forem processadas por cruzar a fronteira ilegalmente, as famílias permanecerão juntas sob a custódia do DHS (Departamento de Segurança Interna) ao longo da duração dos procedimentos legais. Podemos aplicar nossas leis de imigração sem dividir as famílias".