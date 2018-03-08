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Siderurgia

Trump assina criação de sobretaxa do aço e alumínio

Medida entra em vigor em 15 dias; México e Canadá estão isentos da tarifa por período indefinido

Publicado em 08 de Março de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 20:47
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano, Donald Trump, assinou na tarde desta quinta-feira (8) o decreto que cria a sobretaxa ao aço e alumínio importados, de 25% e 10%, respectivamente. A medida, prometida por Trump na semana passada, deve gerar reação de parceiros comerciais dos Estados Unidos.
Duas pessoas de fora da Casa Branca, mas que foram informadas sobre o assunto contaram à agência de notícias AP que a sobretaxa começará a valer dentro de 15 dias, mas que México e Canadá, parceiros dos EUA no Nafta, estarão isentos, por um período indefinido.
Também nesta quinta-feira, Trump afirmou que a tarifa seria flexível, permitindo ao chefe de estado acrescentar ou tirar países da lista dos que têm de pagar o tributo.

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