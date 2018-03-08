Trump assina criação de sobretaxa do aço e alumínio

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente americano, Donald Trump, assinou na tarde desta quinta-feira (8) o decreto que cria a sobretaxa ao aço e alumínio importados, de 25% e 10%, respectivamente. A medida, prometida por Trump na semana passada, deve gerar reação de parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Duas pessoas de fora da Casa Branca, mas que foram informadas sobre o assunto contaram à agência de notícias AP que a sobretaxa começará a valer dentro de 15 dias, mas que México e Canadá, parceiros dos EUA no Nafta, estarão isentos, por um período indefinido.