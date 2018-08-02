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"Ação gentil"

Trump agradece Kim por repatriação e diz esperar vê-lo 'em breve'

Presidente americano disse que 'não ficou surpreso' pela devolução dos restos mortais de soldados americanos e afirmou que espera encontrar líder norte-coreano em breve

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 11:03
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Evan Vucci
O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 2, que espera ver "em breve" o líder norte-coreano Kim Jong-un, quem agradeceu pela devolução de possíveis restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra das Coreias (1950-1953).
"Obrigado ao líder Kim Jong-un por manter sua palavra e começar o processo de devolvução dos restos mortais de nossos grandes e amados soldados", disse Trump, nas redes sociais. "Eu não estou nem um pouco surpreso por você adotar esse tipo de ação gentil"
Na mesma mensagem, o presidente completou: "Também gostaria de agradecer por sua carta agradável - espero vê-lo em breve!". Trump não deu mais detalhes sobre um suposto segundo encontro com o líder norte-coreano.
A promessa de repatriação dos restos mortais de soldados americanos foi firmada entre Trump e Kim durante a cúpula entre os dois líderes em Cingapura, em junho passado. No meio de julho, o líder norte-coreano enviou uma carta ao presidente americano dizendo que espera uma segunda reunião entre os dois. No entanto, não foi confirmado se esta é a carta que Trump se referiu nas redes sociais.
Mais cedo, Trump elogiou a "cerimônia incrivelmente linda" de repatriação conduzida no Havaí pelo vice-presidente, Mike Pence. Durante o evento, o governo anunciou que os restos entregues aos Estados Unidos provavelmente se tratam de soldados americanos que morreram no território da Coreia do Norte durante o confronto entre as duas Coreias nos anos 50.
"Eu sei que o presidente Trump é grato ao líder Kim por manter sua promessa, e nós vemos hoje esse progresso tangível em nossos esforços para alcançar a paz na península coreana", disse Pense, durante a cerimônia.
Ao todo, mais de 7,7 mil restos mortais de soldados americanos que morreram na Guerra das Coreias continuam desaparecidos. Cerca de 5,3 mil possivelmente estão em território norte-coreano.

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