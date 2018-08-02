Trump agradece Kim por repatriação e diz esperar vê-lo 'em breve'

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Evan Vucci

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 2, que espera ver "em breve" o líder norte-coreano Kim Jong-un, quem agradeceu pela devolução de possíveis restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra das Coreias (1950-1953).

"Obrigado ao líder Kim Jong-un por manter sua palavra e começar o processo de devolvução dos restos mortais de nossos grandes e amados soldados", disse Trump, nas redes sociais. "Eu não estou nem um pouco surpreso por você adotar esse tipo de ação gentil"

Na mesma mensagem, o presidente completou: "Também gostaria de agradecer por sua carta agradável - espero vê-lo em breve!". Trump não deu mais detalhes sobre um suposto segundo encontro com o líder norte-coreano.

A promessa de repatriação dos restos mortais de soldados americanos foi firmada entre Trump e Kim durante a cúpula entre os dois líderes em Cingapura, em junho passado. No meio de julho, o líder norte-coreano enviou uma carta ao presidente americano dizendo que espera uma segunda reunião entre os dois. No entanto, não foi confirmado se esta é a carta que Trump se referiu nas redes sociais.

Mais cedo, Trump elogiou a "cerimônia incrivelmente linda" de repatriação conduzida no Havaí pelo vice-presidente, Mike Pence. Durante o evento, o governo anunciou que os restos entregues aos Estados Unidos provavelmente se tratam de soldados americanos que morreram no território da Coreia do Norte durante o confronto entre as duas Coreias nos anos 50.

"Eu sei que o presidente Trump é grato ao líder Kim por manter sua promessa, e nós vemos hoje esse progresso tangível em nossos esforços para alcançar a paz na península coreana", disse Pense, durante a cerimônia.