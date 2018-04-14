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Síria

Trump agradece e exalta poderio militar dos EUA e aliados após ataque

Presidente americano disse que resultado dos ataques não poderia ter sido melhor

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 13:14
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta pessoal no Twitter para agradecer aos aliados Reino Unido e França e exaltar o poderio militar após ataque conjunto contra a Síria na noite dessa sexta-feira (13).
Em um dos tweets, publicado na manhã deste sábado, ele escreve: "Um ataque executado com perfeição na noite passada. Obrigado à França e ao Reino Unido por sua sabedoria e o poder de seu Exército. Não poderíamos ter tido um resultado melhor. Missão cumprida!". 
VEJA TWEET
O ataque coordenado realizado na noite dessa sexta-feira (13) foi uma retaliação ao uso de armas químicas em ataque ocorrido na Síria há pouco mais de uma semana.
Em outro tweet, publicado por Trump também neste sábado, o presidente se diz orgulhoso da força militar americana.
"Estou tão orgulhoso do nosso grande Exército, que logo será, após o uso de bilhões de dólar já aprovados, o melhor Exército que já tivemos. Não haverá nenhum outro que chegue nem perto".

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