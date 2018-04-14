Trump agradece e exalta poderio militar dos EUA e aliados após ataque

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta pessoal no Twitter para agradecer aos aliados Reino Unido e França e exaltar o poderio militar após ataque conjunto contra a Síria na noite dessa sexta-feira (13).

Em um dos tweets, publicado na manhã deste sábado, ele escreve: "Um ataque executado com perfeição na noite passada. Obrigado à França e ao Reino Unido por sua sabedoria e o poder de seu Exército. Não poderíamos ter tido um resultado melhor. Missão cumprida!".

VEJA TWEET

O ataque coordenado realizado na noite dessa sexta-feira (13) foi uma retaliação ao uso de armas químicas em ataque ocorrido na Síria há pouco mais de uma semana.

Em outro tweet, publicado por Trump também neste sábado, o presidente se diz orgulhoso da força militar americana.