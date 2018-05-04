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Declaração

Trump adoraria conversar com procurador que investiga conluio com Rússia

Presidente condicionou diálogo com Robert Muller a um 'tratamento justo', mas seus seus advogados recomendaram que o republicano não se encontre com o procurador especial

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:19
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente americano, Donald Trump, disse que "adoraria" falar com o procurador especial Robert Mueller no contexto da investigação do suposto conluio de sua campanha com a Rússia na eleição presidencial de 2016.
Em declarações a repórteres na Casa Branca pouco antes de viajar para o Texas, nesta sexta-feira, 4, Trump disse que, se tiver certeza de que será tratado de forma justa, aceitaria se reunir com Muller.
"Eu adoraria ir. Não há nada que eu queira fazer mais", ressaltou, acrescentando que precisa saber que será "tratado de forma justa, porque todo mundo acompanha isso agora e (a investigação) é uma caça às bruxas".
Trump fez este comentário apesar da recomendação contrária de seu mais novo advogado, o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, que sugeriu ao presidente estabelecer limites em sua cooperação com a investigação.

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