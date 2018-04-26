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Arquivos secretos

Trump adia até 2021 divulgação de documentos sobre morte de Kennedy

Presidente cita segurança nacional para liberar apenas parte de arquivos confidenciais

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 15:38
John F. Kennedy Crédito: Reprodução/Pixabay
Depois de prometer no ano passado divulgar todos os arquivos secretos relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, o governo de Donald Trump anunciou na quinta-feira que grande parte documentos terão sua liberação pública suspensa até outubro de 2021 por razões de segurança nacional.
Em um memorando da Casa Branca, Trump disse que a comunidade de Inteligência do país persuadiu-o a manter alguns documentos em segredo porque a exposição deles "poderia prejudicar segurança nacional identificável, a aplicação da lei e questões de relações exteriores".
Trump havia dado a CIA, FBI e outras agências um prazo de 24 de abril para divulgar os últimos documentos restantes relacionados à investigação sobre o assassinato de Kennedy pelo atirador Lee Harvey Oswald em 22 de novembro de 1963, em Dallas.
No ano passado, Trump, que chegou a sugerir durante o período eleitoral de 2016 que o pai do senador republicano Ted Cruz desempenhou um papel no assassinato, prometeu que iria liberar todas as cinco milhões de páginas de registros, a maioria das quais está disponível desde o final dos anos 1990. Ele afimou que queria derrubar as teorias conspiratórias que circundam o caso.
"Vou liberar TODOS os arquivos JFK que não os que contêm os nomes e endereços de qualquer pessoa mencionada que ainda esteja viva", afirmou ele em 2017, alertando sobre as questões de segurança.
Até a manhã desta quinta-feira, não ficou claro quantos registros estão sendo mantidos em segredo. O presidente autorizou a divulgação de 19.045 documentos que estão disponíveis no site do Arquivo Nacional.
Trump disse que o próximo prazo para a liberação de mais documentos será 26 de outubro de 2021.
"A necessidade de proteção contínua só enfraquecerá com o passar do tempo", escreveu Trump no memorando

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