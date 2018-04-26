Trump adia até 2021 divulgação de documentos sobre morte de Kennedy

John F. Kennedy Crédito: Reprodução/Pixabay

Depois de prometer no ano passado divulgar todos os arquivos secretos relacionados ao assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, o governo de Donald Trump anunciou na quinta-feira que grande parte documentos terão sua liberação pública suspensa até outubro de 2021 por razões de segurança nacional.

Em um memorando da Casa Branca, Trump disse que a comunidade de Inteligência do país persuadiu-o a manter alguns documentos em segredo porque a exposição deles "poderia prejudicar segurança nacional identificável, a aplicação da lei e questões de relações exteriores".

Trump havia dado a CIA, FBI e outras agências um prazo de 24 de abril para divulgar os últimos documentos restantes relacionados à investigação sobre o assassinato de Kennedy pelo atirador Lee Harvey Oswald em 22 de novembro de 1963, em Dallas.

No ano passado, Trump, que chegou a sugerir durante o período eleitoral de 2016 que o pai do senador republicano Ted Cruz desempenhou um papel no assassinato, prometeu que iria liberar todas as cinco milhões de páginas de registros, a maioria das quais está disponível desde o final dos anos 1990. Ele afimou que queria derrubar as teorias conspiratórias que circundam o caso.

"Vou liberar TODOS os arquivos JFK que não os que contêm os nomes e endereços de qualquer pessoa mencionada que ainda esteja viva", afirmou ele em 2017, alertando sobre as questões de segurança.

Até a manhã desta quinta-feira, não ficou claro quantos registros estão sendo mantidos em segredo. O presidente autorizou a divulgação de 19.045 documentos que estão disponíveis no site do Arquivo Nacional.

Trump disse que o próximo prazo para a liberação de mais documentos será 26 de outubro de 2021.