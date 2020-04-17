Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump acusa OMS de ter ignorado alertas de Taiwan sobre transmissão
Combate ao coronavírus

Trump acusa OMS de ter ignorado alertas de Taiwan sobre transmissão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) em uma publicação no Twitter em que acusa a entidade de ter ignorado alertas de Taiwan, ainda no final de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:54

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:54

Trump diz querer encontrar delator que detonou processo de impeachment
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) em uma publicação no Twitter em que acusa a entidade de ter ignorado alertas de Taiwan, no final de dezembro, de que o coronavírus poderia ser transmitido pelo contato entre humanos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para o republicano, o órgão internacional fez declarações "imprecisas e enganosas" em janeiro e fevereiro, enquanto o vírus avançava no mundo.
"Por que a OMS demorou tanto tempo para tomar ações decisivas?", questionou Trump.

Veja Também

OMS diz estar trabalhando para desenvolvimento de vacina contra a Covid-19

OMS comenta saída de Mandetta "Países devem tomar decisões baseadas em evidências"

Mortes por coronavírus subiram 60% na última semana na África, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados