Trump aceitaria desafio de disputar eleição contra Oprah, diz Casa Branca

Apresentadora Oprah Winfrey durante a 75°edição do Globo de Ouro Crédito: PAUL DRINKWATER/NBC/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitaria o desafio de enfrentar a apresentadora Oprah Winfrey como adversária na corrida presidencial de 2020, disse na segunda-feira um porta-voz da Casa Branca. O discurso politizado de uma das mulheres mais famosas do mundo durante a cerimônia de premiação do Globo de Ouro, no domingo, agitou os boatos de que ela estaria cogitando seriamente se jogar na arena política. Oprah é uma tradicional aliada dos democratas, associada aos esforços de angariação de fundos do seu partido.

 Nós saudamos o desafio, seja de Oprah Winfrey ou de qualquer outra pessoa  disse Hogan Gidley a repórteres a bordo do avião presidencial dos EUA, o Air Force One, durante um voo para Nashville, na segunda-feira.  Nós saudamos todos os desafiantes.

Oprah, de 63 anos, roubou a cena na premiação do Globo de Ouro de domingo, com um forte discurso sobre machismo e direitos civis ao receber um prêmio pela sua carreira de longa data na televisão americana. Não demorou para que no Twitter começassem a circular publicações contendo #OprahParaPresidente e #Oprah2020.

Oprah está pensando ativamente sobre lançar uma candidatura presidencial, relatou na segunda-feira a CNN, citando dois amigos próximos da apresentadora. A emissora não identificou nominalmente as fontes, que falaram sob condição de anonimato. Ao menos uma delas enfatizou que Oprah não havia tomado a decisão final.

No passado, a apresentadora já disse que não tem interesse em concorrer à Presidência. No entanto, o "Los Angeles Times" citou Stedman Graham, parceiro de Oprah na vida e nos negócios há anos, dizendo o contrário:

 Cabe ao povo. Ela absolutamente faria isso.

No Globo de Ouro, Oprah usou o palco para promover o movimento Times Up contra assédio e abuso sexual. Expressou seu apoio às mulheres que expuseram condutas sexuais inadequadas em Hollywood e outros círculos de poder. O discurso de nove minutos gerou duas ovações de pé das estrelas de Hollywood e 220 mil publicações nas redes sociais mencionando as palavras Oprah e presidente em somente 24 horas.

 Ela tinha aquele salão em suas mãos. Foi como um comício de campanha  disse Sherry Bebitch Jeffe, membro da Escola de Políticas Públicas da Universidade Do Sul da Califórnia.

Após o republicano Trump vencer a corrida à Casa Branca em 2016 com ajuda de sua fama como estrela de reality show, já não parece inverossímil considerar uma campanha similar para Oprah. Ela construiu uma forte carreira nos Estados Unidos como produtora de TV e cinema, além de ser chefe-executiva do seu próprio canal de TV.