Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump: 'Se eu sofrer impeachment, o mercado vai desabar'
Em entrevista

Trump: 'Se eu sofrer impeachment, o mercado vai desabar'

Em entrevista à Fox News, presidente se defende dos imbróglios judiciais envolvendo ex-colaboradores e ataca o Departamento de Justiçastest

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 13:40
Em entrevista à Fox News, presidente se defende dos imbróglios judiciais envolvendo ex-colaboradores e ataca o Departamento de Justiça Crédito: Gage Skidmore | Flickr
"Se eu sofrer um impeachment, o mercado vai desabar", afirmou nesta quinta-feira (23) o presidente americano Donald Trump em entrevista à Fox News, abordando o imbróglio judicial que envolve seus ex-colaboradores Michael Cohen e Paul Manafort e a investigação sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016.
 Não sei como se poderia fazer o impeachment de alguém que fez um bom trabalho  afirmou Trump ao ser perguntado se achava que o Partido Democrata instauraria um processo para impedi-lo se ganhasse as eleições para o Congresso em novembro.
Trump afirmou que Manafort, seu ex-chefe de campanha condenado por fraude financeira e fiscal, e Cohen, seu ex-advogado que se entregou ao FBI admitindo a culpa ao violar leis de financiamento de campanha, foram acusados em matérias que nada têm a ver com sua campanha presidencial  mesmo tendo Cohen confessado a um juiz que o presidente ordenou que ele fizesse pagamentos em 2016 para silenciar duas mulheres (a atriz pornô Stormy Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougal) que alegavam ter tido casos com ele.
COHEN, UM VIRA-CASACA
Sem oferecer qualquer prova, Trump afirmou que as violações no financiamento de campanha admitidas por Cohen não eram crime nenhum. Os promotores e o próprio Cohen discordaram, afirmando o contrário.
Perguntado se realmente ordenara que Cohen fizesse os pagamentos, Trump respondeu que foi o próprio ex-advogado que fez os arranjo para pagar as duas mulheres. E atacou Cohen  antes tão leal, disse  por fazer um acordo com os promotores que pegou mal para ele.
 Isso se chama virar a casaca, e praticamente deveria ser um crime.
Na entrevista, Trump expressou simpatia por Manafort, dizendo que respeitava o trabalho que ele tinha feito por políticos republicanos importantes, e afirmando que "algumas das acusações que lançaram contra ele são as amesmas que qualquer consultor ou lobista em Washington faria."
DURAS CRÍTICAS A JEFF SESSIONS
O presidente americano também subiu o tom contra o secretário de Justiça Jeff Sessions e o Departamento de Justiça dos EUA, bem como contra o FBI, insistindo em que o tratam injustamente com relação ao suposto conluio com a Rússia para interferência nas eleições presidenciais de 2016. Recentemente, o ex-chefe da CIA John Brennan, que teve suas autorizações de segurança em Washington revogadas por Trump, o acusou, num artigo no "New York Times", de ser cúmplice dos russos e frisou que suas negações sobre o assunto não passavam de balela. "Numa palavra, um disparate", escreveu.
Trump culpou Sessions pelo que chamou de corrupção no alto escalão do órgão, e foi incisivo:
 Botei no cargo um procurador-geral que nunca assumiu o controle do Departamento de Justiça.
No entanto, o presidente garantiu que não vai interferir nos assuntos do departamento.
 Não vou me envolver, e esta talvez seja a melhor coisa a fazer.
Sessions, que sempre apoiou Trump e é senador há muito tempo, enfureceu o presidente ao se negar a interferir nos assuntos ligados à campanha presidencial de 2016. Assim, ficou de fora da investigação sobre o suposto conluio da campanha de Trump com os russos, conduzida pelo promtor especial Robert Mueller.
 Jeff Sessions se negou a supervisionar a investigação, o que não deveria ter feito  declarou Trump.  Ele aceitou o cargo e depois disse 'não vou interferir'. Que tipo de homem é esse?
As agências de inteligência americanas concluíram que os russos hackearam e vazaram e-mails da candidata Democrata Hillary Clinton em 2016, prejudicando sua campanha e favorecendo Trump, que foi eleito presidente. O Kremlin repetidamente negou as acusações, bem como Trump.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados