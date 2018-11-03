Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump: 'Economia dos EUA será ameaçada se democratas vencerem eleição'
Estados Unidos

Trump: 'Economia dos EUA será ameaçada se democratas vencerem eleição'

Em comício realizado na cidade de Huntington, Virgínia Ocidental, Trump voltou a fazer comentários negativos sobre a questão imigratória no país

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 11:15
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender seus feitos na economia do país, como a baixa taxa de desemprego, os salários mais altos para os trabalhadores americanos, e a forte criação de postos de trabalho, à medida que as eleições de meio de mandato se aproximam. "Se os democratas vencerem, haverá uma bola de demolição gigante contra a nossa economia", afirmou o líder republicano.
Em comício realizado na cidade de Huntington, Virgínia Ocidental, Trump voltou a fazer comentários negativos sobre a questão imigratória no país. Ele afirmou que os democratas são responsáveis por problemas relativos a crimes em solo americano. "Democratas querem abrir fronteiras para deixar caravanas de imigrantes entrarem aqui. Uma está a caminho e outras três estão se formando. Um congresso republicano indica menos crimes e mais empregos. Um Congresso democrata indica mais crimes e menos empregos. A escolha é simples."
Trump disse, ainda, que a votação na Virgínia Ocidental será "poderosa" porque pode definir quem comandará o país. "Estaremos aqui observando os números na próxima terça-feira", afirmou o presidente cujo comício contou com o candidato republicano ao Senado no Estado, Patrick Morrisey. O republicano irá enfrentar o democrata Joe Manchin, que é o atual representante da Virgínia Ocidental no Senado americano. Trump fará outro comício no Estado na próxima segunda-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados