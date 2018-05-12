Tribunal italiano permite que Berlusconi concorra nas eleições

Silvio Berlusconi Crédito: Divulgação/Facebook

A Justiça italiana suspendeu a proibição do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi de ocupar cargos públicos, o que significa que o político poderá concorrer para o posto de primeiro-ministro nas próximas eleições. A decisão acontece, no entanto, depois que Berlusconi deu sinal verde para uma coalizão entre Liga (extrema-direita), que é sua aliada política, e o Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista antissistema) para a formação de um governo sem ele.

Berlusconi foi condenado por fraude fiscal em 2013, provocando sua expulsão da câmara alta do Parlamento italiano e ocasionando uma proibição de posse em qualquer cargo público durante seis anos. Apesar disso, a decisão de um tribunal de Milão que supervisiona a aplicação de sentenças, divulgada neste sábado, decidiu que a sanção poderia ser suspensa um ano antes devido à boa conduta do ex-primeiro-ministro.

Finalmente, cinco anos de injustiça chegaram ao fim. Berlusconi pode mais uma vez ser candidato, afirmou o político em um comunicado.

Berlusconi participou ativamente da campanha para as legislativas que aconteceram em março, no entanto, seu partido, o Força Itália, acabou obtendo um desempenho abaixo do esperado, ficando atrás do aliado Liga e perdendo a liderança no blogo de centro-direita.

O campo de centro-direita terminou as eleições de março como a principal força política da Itália. Já o Movimento Cinco Estrelas emergiu como maior partido da cena política italiana. Apesar disso, nenhum desses atores conseguiu assentos suficientes no parlamento para governar sozinho, o que exigiu a celebração de uma aliança.