Treze jovens são achados em cativeiro na casa dos pais na Califórnia

Autoridades da Califórnia resgataram 13 irmãos e irmãs famintos, imundos e acorrentados dentro da casa de seus pais, na cidade de Perris (Sul do estado). Seis deles eram menores de idade, de até 2 anos. Todos eram filhos dos acusados, que foram presos sob fiança multimilionária.
Um dos cativos, uma menina de 17 anos, escapou durante o fim de semana e notificou o Departamento do Xerife de Riverside que seus irmãos "estavam sendo mantidos em cativeiro dentro da residência por seus pais", alguns deles "presos com cadeias e cadeados", disse o departamento do xerife.
"Uma investigação mais aprofundada revelou várias crianças acorrentadas a suas camas com correntes e cadeados em ambientes escuros e fedorentos, mas os pais não conseguiram fornecer imediatamente uma razão lógica porque seus filhos foram impedidos dessa maneira", disse o departamento. "As vítimas pareciam estar desnutridas e muito sujas."
Nem todos eram crianças: das 13 vítimas, sete tinham entre 18 e 29 anos.
Resgatadas, as seis crianças estão sendo tratadas num hospital universitário do condado de Riversidade. Os adultos achados estão sob os cuidados de um centro médico em Corona.
Identificados como David Allen Turpin, 57 anos, e Louise Anna Turpin, 49, os pais foram detidos. Depois de interrogar ambos, as autoridades os acusaram de torturas e ameaça à infância, estabelecendo uma fiança em US$ 9 milhões (quase R$ 29 milhões).