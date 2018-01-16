Treze jovens são achados em cativeiro na casa dos pais na Califórnia

Imagem da rua onde crianças e jovens de 2 a 29 anos foram achados em cativeiro Crédito: Reprodução

Autoridades da Califórnia resgataram 13 irmãos e irmãs famintos, imundos e acorrentados dentro da casa de seus pais, na cidade de Perris (Sul do estado). Seis deles eram menores de idade, de até 2 anos. Todos eram filhos dos acusados, que foram presos sob fiança multimilionária.

Um dos cativos, uma menina de 17 anos, escapou durante o fim de semana e notificou o Departamento do Xerife de Riverside que seus irmãos "estavam sendo mantidos em cativeiro dentro da residência por seus pais", alguns deles "presos com cadeias e cadeados", disse o departamento do xerife.

"Uma investigação mais aprofundada revelou várias crianças acorrentadas a suas camas com correntes e cadeados em ambientes escuros e fedorentos, mas os pais não conseguiram fornecer imediatamente uma razão lógica porque seus filhos foram impedidos dessa maneira", disse o departamento. "As vítimas pareciam estar desnutridas e muito sujas."

Nem todos eram crianças: das 13 vítimas, sete tinham entre 18 e 29 anos.

Casal é preso por manter 13 filhos acorrentados nos EUA Crédito: Reprodução/TV Globo

Resgatadas, as seis crianças estão sendo tratadas num hospital universitário do condado de Riversidade. Os adultos achados estão sob os cuidados de um centro médico em Corona.