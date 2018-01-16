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EUA

Treze jovens são achados em cativeiro na casa dos pais na Califórnia

Filha de 17 anos fugiu e alertou autoridades que casal mantinha crianças de até 2 anos, adolescentes e adultos amarrados, desnutridos e sujos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 09:19

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 09:19

Imagem da rua onde crianças e jovens de 2 a 29 anos foram achados em cativeiro Crédito: Reprodução
Autoridades da Califórnia resgataram 13 irmãos e irmãs famintos, imundos e acorrentados dentro da casa de seus pais, na cidade de Perris (Sul do estado). Seis deles eram menores de idade, de até 2 anos. Todos eram filhos dos acusados, que foram presos sob fiança multimilionária.
Um dos cativos, uma menina de 17 anos, escapou durante o fim de semana e notificou o Departamento do Xerife de Riverside que seus irmãos "estavam sendo mantidos em cativeiro dentro da residência por seus pais", alguns deles "presos com cadeias e cadeados", disse o departamento do xerife.
"Uma investigação mais aprofundada revelou várias crianças acorrentadas a suas camas com correntes e cadeados em ambientes escuros e fedorentos, mas os pais não conseguiram fornecer imediatamente uma razão lógica porque seus filhos foram impedidos dessa maneira", disse o departamento. "As vítimas pareciam estar desnutridas e muito sujas."
Nem todos eram crianças: das 13 vítimas, sete tinham entre 18 e 29 anos.
Casal é preso por manter 13 filhos acorrentados nos EUA Crédito: Reprodução/TV Globo
Resgatadas, as seis crianças estão sendo tratadas num hospital universitário do condado de Riversidade. Os adultos achados estão sob os cuidados de um centro médico em Corona.
Identificados como David Allen Turpin, 57 anos, e Louise Anna Turpin, 49, os pais foram detidos. Depois de interrogar ambos, as autoridades os acusaram de torturas e ameaça à infância, estabelecendo uma fiança em US$ 9 milhões (quase R$ 29 milhões).

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