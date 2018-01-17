Treze irmãos resgatados de cativeiro passam por dura recuperação

Família posou sorridente para fotos no Facebook - Crédito: Reprodução

Descritos como amáveis e cooperativos, os 13 irmãos que eram mantidos sob condições de cárcere pelos pais em uma casa da Califórnia passam por uma longa e dura recuperação. Encontrados na segunda-feira pela polícia, alguns deles acorrentados num quarto sujo, os filhos tinham entre 2 e 29 anos e estavam desnutridos. A polícia investiga os abusos, enquanto os pais, David Allen Turpin, de 57 anos, e sua esposa, Louise Anna Turpin, de 49, estão presos sob suspeita de tortura.

A polícia de Perris, uma pequena cidade no sudeste de Los Angeles, encontrou três crianças algemadas com correntes e cadeados na casa suja e fedida do casal. As autoridades foram acionadas através de uma chamada de emergência para o 911 realizada por uma das filhas do casal, que conseguiu escapar com um telefone celular.

Muitos dos filhos têm aparência de crianças, embora sejam adultos, por conta da desnutrição. Os policiais relataram ter ficado comovidos ao descobrir que parte dos filhos tinha entre 18 e 29 anos, e não eram crianças, como aparentavam.

 Se alguém pudesse imaginar ter 17 anos e parecer 10, estar algemado a uma cama, estar desnutrido e ter lesões como consequência, chamaria isso de tortura  disse o chefe da polícia de Perris, Greg Fellows, em entrevista coletiva.

Os treze filhos do casal foram levados a hospitais da região, tratados por desnutrição e submetidos a outros testes de diagnóstico.

 As necessidades de longo prazo dessas crianças serão psicológicas e psiquiátricas devido aos períodos prolongados de inanição e maus-tratos  disse Sophia Grant, diretora médica da unidade de abuso infantil da Riverside University Health System.

Mark Uffer, diretor do centro médico regional Corona, onde estão internados os maiores de 18 anos, disse que os pacientes estão em condições estáveis:

 Estão bem e se encontram em um ambiente muito seguro  disse.  Passaram por uma experiência muito traumática. Posso dizer que são muito amáveis. São muito cooperativos, e acho que têm a esperança de que a vida melhore depois disso.

Pais foram presos sob acusações de tortura e ameaça à infância Crédito: Riverside County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Department

Os pais não explicaram o motivo do sequestro de seus filhos. A polícia disse que não havia indícios iniciais de abuso sexual, mas advertiu que a investigação ainda está em curso. Tampouco encontrou sinais de que o casal sofre de alguma doença mental ou de que as condições em que seus filhos se encontravam estivesse relacionada com crenças religiosas da família. Exames confirmaram que os Turpin são os pais biológicos dos 13 irmãos, acrescentou.

Segundo a polícia, a família se mudou em 2014 do Texas para o bairro de classe média de Perris, que fica a 110 quilômetros a sudeste de Los Angeles, e escolheu educar seus filhos em sua casa de estilo espanhol. Os pais de Turpin, que vivem no estado de Virginia Ocidental, disseram à ABC News que estavam surpresos e comovidos, mas que não viam seu filho e seus netos há quatro ou cinco anos.

 Pareciam vampiros pálidos e muito magros  disse Kimberly Milligan, uma vizinha, sobre as três crianças da família que já tinha visto.  Nunca recebiam amigos ou familiares. Muitas coisas eram estranhas, mas não o bastante para chamar a polícia.

Na página do Facebook de David-Louise Turpin, há várias fotos do casal renovando os seus votos de casamento ao lado dos filhos, entre 2011 e 2016. No último álbum de fotos, publicado entre abril e julho de 2016, Louise usa um vestido de noiva branco e seu marido um terno. Um imitador de Elvis Presley segura um microfone e posa com a família, numa cena que lembra um casamento em Las Vegas.

O caso lembra outras casas de horror envolvendo reféns em cativeiro. Em maio de 2013, Ariel Castro, de Cleveland, foi preso após sequestrar três jovens que estuprou repetidamente durante uma década. Em 2009, Jaycee Dugard foi resgatada na Califórnia depois de ser sequestrada com 11 anos de idade e reiteradamente estuprada durante 18 anos por Phillip Garrido.