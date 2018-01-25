Treze irmãos que estavam em cativeiro recebem ofertas de adoção

Família Turpin Crédito: Reprodução/ Facebook

Várias pessoas se ofereceram a adotar os 13 irmãos que supostamente foram torturados e mantidos em cativeiro por seus pais na casa em que moravam em Perris, no condado de Riverside, na Califórnia. David e Louise Anne Turpin, responsáveis pelo grupo de irmão foram proibidos de ter contato com os filhos conforme decretado por um tribunal na Califórnia. A juíza Emma Smith decretou nesta quarta-feira uma ordem, com vigência até 2021, para que o casal não possa se aproxime dos filhos, a não através de advogados.

 Foram várias ofertas de adoção  afirmou Kimberly Trone, porta-voz dos serviços sociais do condado de Riverside.  Só posso falar sobre essas ofertas que recebemos e muitas delas incluem acolher as 13 vítimas, levando em conta evidentemente que ainda há muito a ser decidido. E essas decisões serão tomadas no tribunal  destacou a representante, que ainda não tem permissão para comentar o paradeiro dos irmãos, nem o estado de saúde deles.

Os Turpin foram condenados por tortura, confinamento e abuso infantil. O pai da também foi acusado de cometer atos sexuais contra uma de suas filhas, de 14 anos. Ambos se declararam inocentes de todas as acusações. Todas elas, juntas, levam a uma pena entre 94 anos de cadeia e prisão perpétua.

Os Turpin foram presos em 14 de janeiro em sua residência em Perris, a sudeste de Los Angeles, após autoridades locais descobrirem as condições precárias nas quais David e Louise Anne mantinham seus 13 filhos biológicos, de 2 a 29 anos. A denúncia foi feita por uma das filhas, de 17 anos, que conseguiu fugir e levar consigo um telefone celular.

A jovem ligou ao serviço de emergência e, ao chegar no local, os agentes encontraram ao menos três crianças algemadas a camas em uma casa completamente imunda. De acordo com a procuradoria do estado, as crianças foram submetidas a um "abuso prolongado", que incluía espancamento e estrangulamento como forma de castigo. Além disso, eles só tinham direito a tomar banho uma vez por ano.

Flores, animais de pelúcia, cartazes e notas de apoio foram dispostos na parte externa da casa da família Turpin, que ficou conhecida como "casa do horror".