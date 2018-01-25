Treze irmãos que estavam em cativeiro recebem ofertas de adoção

Várias pessoas se ofereceram a adotar os 13 irmãos que supostamente foram torturados e mantidos em cativeiro por seus pais na casa em que moravam em Perris, no condado de Riverside, na Califórnia. David e Louise Anne Turpin, responsáveis pelo grupo de irmão foram proibidos de ter contato com os filhos conforme decretado por um tribunal na Califórnia. A juíza Emma Smith decretou nesta quarta-feira uma ordem, com vigência até 2021, para que o casal não possa se aproxime dos filhos, a não através de advogados.
Foram várias ofertas de adoção afirmou Kimberly Trone, porta-voz dos serviços sociais do condado de Riverside. Só posso falar sobre essas ofertas que recebemos e muitas delas incluem acolher as 13 vítimas, levando em conta evidentemente que ainda há muito a ser decidido. E essas decisões serão tomadas no tribunal destacou a representante, que ainda não tem permissão para comentar o paradeiro dos irmãos, nem o estado de saúde deles.
Os Turpin foram condenados por tortura, confinamento e abuso infantil. O pai da também foi acusado de cometer atos sexuais contra uma de suas filhas, de 14 anos. Ambos se declararam inocentes de todas as acusações. Todas elas, juntas, levam a uma pena entre 94 anos de cadeia e prisão perpétua.
Os Turpin foram presos em 14 de janeiro em sua residência em Perris, a sudeste de Los Angeles, após autoridades locais descobrirem as condições precárias nas quais David e Louise Anne mantinham seus 13 filhos biológicos, de 2 a 29 anos. A denúncia foi feita por uma das filhas, de 17 anos, que conseguiu fugir e levar consigo um telefone celular.
A jovem ligou ao serviço de emergência e, ao chegar no local, os agentes encontraram ao menos três crianças algemadas a camas em uma casa completamente imunda. De acordo com a procuradoria do estado, as crianças foram submetidas a um "abuso prolongado", que incluía espancamento e estrangulamento como forma de castigo. Além disso, eles só tinham direito a tomar banho uma vez por ano.
Flores, animais de pelúcia, cartazes e notas de apoio foram dispostos na parte externa da casa da família Turpin, que ficou conhecida como "casa do horror".
Espero que Deus os ajude afirmou Leslie, uma mulher de 38 anos que não quis dizer o sobrenome e mora numa comunidade vizinha.