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Luto

Três youtubers de viagem morrem durante passeio em cachoeira do Canadá

Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper faziam parte do High on Life

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 15:57
Youtubers morreram em cachoeira do Canadá Crédito: Instagram/@highonlife
Os youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper morreram durante um passeio no Parque Provincial de Shannon Falls na Columbia Britânica, no Canadá, na última terça-feira, 3. Os três pularam em uma piscina que estava 30 metros abaixo.
O trio fazia parte de um grupo chamado High on Life, uma companhia de turismo de aventura cujos membros são conhecidos por publicar vídeos de viagens em diversos lugares do mundo.
Os outros membros do grupo fizeram uma página em memória de Ryker, Alexey e Megan e fizeram um vídeo em tributo a eles:

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