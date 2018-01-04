Trem com mais de 300 passageiros descarrila no Estado da Geórgia

Linha de trem Crédito: Divulgação / TJES

Três vagões de um trem da empresa Amtrak que fazia o trajeto entre Miami e Nova York, com mais de 300 passageiros a bordo, descarrilaram em Savannah, na Geórgia, nesta quinta-feira. De acordo com a companhia, o incidente não deixou feridos.

O trem Silver Meteor N.º 98 estava retrocedendo lentamente até a estação de Savannah por volta das 22h de quarta-feira (1h de quinta-feira em Brasília), quando dois vagões de leitos e um de bagagens saíram da via, explicou o porta-voz da Amtrak, Jason Abrams.

A bordo do trem viajavam 311 passageiros, além da tripulação, mas não houve registro de feridos, disse o porta-voz.

O vagão principal deve prosseguir sua viagem até o norte, ainda que alguns passageiros tenham sido realocados para outro trem, informou Abrams.