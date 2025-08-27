Mundo

Travis Kelce: o dia em que noivo de Taylor Swift pediu desculpas ao Brasil e outras 5 curiosidades

Além de compartilhar os holofotes com uma das maiores estrelas do pop, o jogador também acumula episódios curiosos e declarações que marcaram sua carreira.

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:25

Taylor Swift anunciou o noivado com Travis Kelce em 26 de agosto Crédito: Reprodução Instagram/@taylorswift

"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar."

Com essa frase divertida e cinco fotos no Instagram, Taylor Swift anunciou seu noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce, criando uma onda de reações emocionadas entre os fãs nas redes sociais.

A postagem de terça-feira (26), que fazia referência à brincadeira dos fãs sobre o perfil de Swift que os lembra uma professora, já soma mais de 18 milhões de curtidas na rede social.

Nas imagens, o astro da NFL aparece ajoelhado, fazendo o pedido de casamento, enquanto Swift responde com um abraço e sorriso emocionado. Em outra foto, a cantora exibe o anel de noivado — um diamante em corte almofada, com aro de ouro e estilo vintage.

Kelce, de 35 anos, é tight end do Kansas City Chiefs — posição que atua principalmente como recebedor e bloqueador nas jogadas ofensivas. Ele está em relacionamento com Taylor desde 2023.

Além de compartilhar os holofotes com uma das maiores estrelas do pop, o jogador também acumula episódios curiosos e declarações que marcaram sua carreira.

1. Pedido de desculpas ao Brasil

Em maio, Travis Kelce provocou repercussão ao comentar sobre a abertura da temporada 2025 da NFL, que será disputada em São Paulo no dia 5 de setembro, entre Chiefs e Los Angeles Chargers.

No podcast apresentado com seu irmão Jason Kelce, o jogador disse não estar animado em jogar em um clima quente e úmido.

"Tem algo em chegar mais perto do equador que não me dá vontade de colocar o uniforme. Já estive em Jacksonville, em setembro, e aquilo é horrível", afirmou.

A fala gerou reação de torcedores brasileiros, e Kelce voltou atrás: "Quero deixar claro que estou empolgado com o jogo internacional. Só não me dou bem com calor. Se pareceu que eu não estava animado, peço desculpas. Estou, sim. Vai ser um desafio enorme contra os Chargers, e mal posso esperar para estar no Brasil", disse.

Além de se desculpar, o astro revelou que vai se preparar com uniformes extras e até quatro pares de chuteiras para lidar com o suor. "Sou um cara peludo, e eu e o calor não nos damos bem", brincou.

2. Presença no entretenimento

null Crédito: Youtube E! Entertainment/Reprodução

Antes de se envolver com Taylor Swift, Travis Kelce já havia se aventurado no mundo do entretenimento. Em 2016, ele estrelou o reality show de namoro Catching Kelce, transmitido pelo canal E!.

No programa, 50 mulheres, cada uma representando um Estado dos EUA, competiam pela atenção do jogador. Ao longo de sete episódios, Kelce eliminava semanalmente as participantes até escolher a vencedora. Apesar de sua popularidade, o programa teve uma recepção mista e não foi renovado para uma segunda temporada.

Além disso, em 2020, Kelce participou do reality show Celebrity Show-Off, transmitido pelo canal TBS. Neste programa, celebridades competiam para criar o conteúdo digital mais popular, com seus vídeos sendo avaliados com base em visualizações e engajamento. Kelce foi um dos participantes que se destacou, competindo ao lado de outras figuras públicas.

Hoje, Travis Kelce divide um podcast com o irmão Jason Kelce, também jogador da NFL, chamado New Heights (em português, 'Novos Patamares'), onde comentam sobre futebol americano, bastidores da liga e experiências pessoais, sempre com muito bom humor e momentos descontraídos que revelam o lado mais humano e divertido dos atletas.

3. Início de namoro inusitado

O romance entre Travis Kelce e Taylor Swift começou de forma inusitada, com uma tentativa de presente que se tornaria um símbolo da história deles. Em julho de 2023, durante o show da Eras Tour de Taylor em Kansas City, Kelce tentou entregar pessoalmente a ela uma pulseira da amizade com seu número de telefone.

A pulseira da amizade, tradicionalmente feita à mão e trocada entre fãs, tornou-se um ícone cultural entre os "Swifties" , como os superfãs são conhecidos, durante os shows da cantora. O gesto de Kelce, portanto, não apenas refletia sua tentativa de se conectar com Taylor, mas também se alinhava com uma prática significativa para os fãs dela.

Após o show, Kelce expressou sua decepção por não ter conseguido entregar a pulseira, mencionando o episódio em seu podcast New Heights. Esse momento marcou o início de uma troca de mensagens entre os dois, que culminou em encontros e, eventualmente, no relacionamento público.

Fãs usam pulseiras da amizade com nomes de músicas de Taylor Swift Crédito: Getty Images

4. Diploma universitário

Travis voltou para a faculdade e se formou depois de quase uma década

Quase uma década após deixar a faculdade para entrar no draft da NFL, Travis Kelce conquistou seu diploma em estudos interdisciplinares em 2022 — mas só recebeu o certificado em abril de 2024, durante uma cerimônia surpresa em Cincinnati, quando ele e Jason gravaram um episódio ao vivo do New Heights na Fifth Third Arena.

No momento do diploma, Travis já segurava uma lata de cerveja, que tomou rapidamente após o aperto de mão do reitor. Vale lembrar que ele havia perdido o voo para a formatura original em 2022, adiando a celebração.

5. Pronúncia do sobrenome

Apesar de Travis e Jason falarem o sobrenome como "Kel-si", na verdade, a pronúncia terminaria com "élse".

A revelação veio do colega de equipe Chris Jones, durante o programa Inside the NFL em janeiro, e os irmãos confirmaram a história no podcast New Heights, ao questionarem o pai, Ed Kelce.

"Por que você mudou nosso nome do nada e agora falamos Kel-sé?", perguntou Jason. "Por que achamos que nosso sobrenome era Kel-si durante os primeiros 24 anos da minha vida… e 25 do Trav?"

Ed admitiu que se cansou de corrigir as pessoas e disse aos filhos para "fazerem o que quiserem".

null Crédito: Getty Images

6. Contrato milionário

Em abril de 2024, Travis assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 34,25 milhões (cerca de R$ 178 milhões), tornando-se o tight end mais bem pago da NFL pela primeira vez na carreira.

Antes disso, ele brincava com a situação: "Meus gerentes e agentes adoram me dizer o quanto estou mal pago. Sempre que falo que quero mais dinheiro, eles só me perguntam: 'Por que você não vai nos Chiefs e pede?'", disse à revista Vanity Fair em 2023.

Com outras fontes de renda abertas, Travis passou a valorizar mais o ambiente e a experiência do que o salário.

"Adoro ganhar. Adoro a situação em que estou. Ver os grandes contratos de outros jogadores dá um golpe no estômago, faz você pensar que está sendo explorado, mas eu sei que gosto de chegar naquele prédio todos os dias", explicou.

