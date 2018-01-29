Transexuais são detidas e têm cabelo cortado na Indonésia

Mulheres transexuais tiveram o cabelo cortado pela polícia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Policiais da província de Aceh, no norte da Indonésia, prenderam 12 transexuais ao longo do fim de semana, após invadirem vários salões de beleza onde as vítimas trabalhavam. Elas tiveram os cabelos cortados pelos policiais e foram levadas para a delegacia local, onde ficaram detidas por três dias e foram obrigadas a usar roupas de homens. Aceh é a única província da Indonésia que tem leis religiosas islâmicas rígidas.

Mulheres transexuais são conhecidas localmente como waria, uma palavra que combina as palavras homem e mulher no idioma local. Segundo a rede de TV britânica "BBC", as prisões foram condenadas por grupos de direitos humanos.

"Estamos mantendo-as presas por três dias para dar aconselhamento e treinamento. Está indo bem e agora elas estão se comportando como homens de verdade", disse o chefe da polícia local Ahmad Untung Surianata à "BBC".

Surianata disse ainda que sua equipe realizou o ataque, chamado de "Operação Anti Moral Doentia", após vizinhos reclamarem da "influência negativa" que a comunidade transexual poderia ter sobre seus filhos. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Indonésia condenou os ataques, dizendo que a polícia agiu fora da lei e que as ações foram desumanas.

"Todos os cidadãos merecem ser protegidos a tratados igualmente. Depois de ver as fotos do ataque e a informação que recebemos até agora, está claro que eles violaram o código de conduta da polícia. O trabalho da polícia deveria ser proteger as pessoas, particularmente os vulneráveis", disse Beka Ulung, da Comissão à BBC.