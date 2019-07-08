Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tradutora brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile
Primeira viagem sozinha

Tradutora brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile

Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, viajava sozinha a passeio, segundo a família

Publicado em 

08 jul 2019 às 13:12

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 13:12

Brasileira de Sorocaba é encontrada morta em hotel no Chile Crédito: Reprodução/Facebook
Uma tradutora brasileira foi encontrada morta no quarto de um hotel em Santiago, no Chile, neste último sábado (6). Giovanna Elias Bardi, 35, fazia sua primeira viagem sozinha. O passeio dela ao país vizinho estava programado para durar quatro dias. Ela retornaria à cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, também neste sábado.
O namorado de Giovanna, o engenheiro de produção Leandro Bonello, foi quem comunicou a morte da companheira pelas redes sociais.
"Amigos, é com grande tristeza que informo o falecimento da minha namorada Giovanna Elias Bardi. Amanhã [domingo] conseguirei mais informações", escreveu no Facebook.
Bonello foi um dos últimos a fazer contato com a tradutora por telefone na noite de quinta-feira (4). Na manhã seguinte, parentes e o próprio namorado ficaram preocupados com o sumiço da brasileira, que não respondeu às mensagens enviadas.
Eles entraram em contato com a direção do hotel e pediram para que um funcionário fosse até o quarto da brasileira. Giovanna foi encontrada desacordada. Ela foi levada pelo serviço de emergência local até um hospital mais próximo. A unidade declarou oficialmente a morte dela.
Assim que souberam do falecimento da tradutora, Bonello e a mãe dela pegaram um voo rumo a Santiago. Eles chegaram na tarde deste domingo (7) e deverão receber apoio da embaixada do Brasil no Chile para os trâmites de traslado do corpo.
A reportagem procurou o Itamaraty e aguarda uma posição da instituição sobre como o caso será investigado pela polícia chilena. A causa da morte de Giovanna ainda é desconhecida.
Em outra publicação nas redes sociais, Leandro Bonello disse que está sendo difícil acreditar na morte da namorada.
"Onde quer que você esteja sinta-se amada, abraçada. A ficha está difícil de cair, sua falta pesa em cada segundo. Queria muito você aqui comigo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados