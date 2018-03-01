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Copa 2018

Torcedor poderá levar maconha e cocaína medicinais na Copa da Rússia

Brecha burocrática permite porte de substâncias se comprovada necessidade médica

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:45
Maconha Crédito: Pixabay
O Comitê Organizador da Copa do Mundo da Rússia de 2018 divulgou um comunicado oficial informando que torcedores poderão entrar nos estádios com drogas como maconha e cocaína, em caso de necessidade médica. Segundo o comitê, esses torcedores terão que ter sempre consigo a prescrição médica autorizando o uso da droga.
Ainda de cordo com o comunicado, policiais dos postos de checagem das arenas que receberão os jogos serão orientados a checar a autenticidade da documentação que comprova a necessidade de uso dos narcóticos. "Agentes de segurança vão monitorar o cumprimento das regras para porte de drogas prescritas nos estádios", garantiu o comitê.
A permissão pode ser explicada por uma brecha burocrática: uma decisão datada de 2015 da União Econômica Eurasiática (UEE), bloco econômico formado por Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão, garante a entrada de substâncias banidas caso o portador tenha documentação médica.
Segundo informações do jornal pro-Kremlin "Izvestia", reproduzidas em veículos como o site da revista americana "Newsweek", regras da FIFA também permitem que torcedores portem as drogas autorizadas pela determinação da UEE durante a Copa do Mundo deste ano, desde que com documentação escrita em russo ou inglês.
A lista completa inclui, ainda, além da maconha e cocaína, substâncias como o opioide codeína e as anfetaminas.

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