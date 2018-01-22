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Simulação

Tóquio faz treinamento de evacuação para um eventual ataque de mísseis

Esta foi a primeira simulação para um possível ataque norte-coreano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 11:15

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 11:15

Tóquio Crédito: Reprodução/Pixabay
Tóquio acolheu nesta segunda-feira, 22, sua primeira simulação para a evacuação de cidadãos por um eventual ataque com mísseis, cenário que as autoridades japonesas começaram a se preparar devido aos repetidos lançamentos de projéteis norte-coreanos.
Cerca de 350 pessoas participaram do exercício, em que praticaram como evacuar espaços ao ar livre e fechados depois que o sistema centralizado via satélite J-Alert alertou com sirenes e alto-falantes sobre o lançamento.
A simulação aconteceu perto da estação e do parque de atrações do estádio Tokyo Dome e dentro da hipotética situação na qual um míssil se dirige a território japonês, um temor crescente no Japão desde que dois mísseis norte-coreanos sobrevoaram a ilha de Hokkaido (norte) em agosto e setembro de 2017.
Cerca de 200 pessoas participaram de um exercício no parque de atrações, onde o pessoal os guiou para um refúgio após fazer a parada de emergência das atrações.
Enquanto isso, outras 150 pessoas praticaram a evacuação de forma independente junto da estação de Korakuen e correram para se refugiar em um edifício.
A simulação aconteceu em dez minutos, levando em conta o tempo estimado entre o lançamento e a colisão de um míssil.
O Governo japonês realizou simulacros em 25 municípios do país desde março de 2017 com o objetivo de garantir rapidez na hora de informar à população e facilitar uma evacuação veloz e segura.

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