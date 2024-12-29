'Toda a família simplesmente desapareceu': a dor dos parentes das vítimas do acidente aéreo na Coreia do Sul

Maeng Gi-su, de 78 anos, diz que três membros de sua família estavam no voo Boeing 737-800, operado pela companhia aérea Jeju Air, que caiu e deixou 179 mortos Crédito: BBC

O governo da Coreia do Sul declarou um período de luto nacional para o país nos próximos sete dias, depois do acidente aéreo que matou 179 pessoas neste domingo, 29.

Duas pessoas - ambos membros da tripulação de voo - sobreviveram ao que pode ser o pior acidente aéreo do país.

As bandeiras nos escritórios do governo serão baixadas e os funcionários públicos usarão fitas pretas.

Centenas de famílias aguardam a identificação dos corpos. Alguns ficaram tão feridos que seu gênero ainda é desconhecido.

Estas pessoas perderam maridos, esposas, filhos e netos - muitos perderam vários membros da família. A maioria estava voltando de um natal passado na Tailândia.

Maeng Gi-su, 78 anos, disse à BBC que seu sobrinho e os dois filhos do sobrinho estavam no voo.

Ele disse que eles foram comemorar o fato de o mais novo ter feito o exame de admissão na faculdade. O pai os havia levado como um presente. "Não consigo acreditar que a família inteira simplesmente desapareceu. Meu coração dói muito", diz ele.

Dezenas de tendas de emergência foram montadas no saguão de embarque do aeroporto e famílias enlutadas estão se abrigando lá dentro.

Dezenas de tendas de emergência foram montadas no saguão de embarque do aeroporto e famílias enlutadas estão se abrigando lá dentro. Crédito: BBC

A prima de uma passageira tailandesa, Jongluk Doungmanee, de 49 anos, que estava a bordo do voo fatal da Jeju Air, diz que está "triste" e "chocada".

Pornphichaya Chalermsin, do distrito de Nong Wua So, em Udon Thani, diz que sua prima Jongluk é mãe de duas crianças, de 7 e 15 anos, e que mora na Coreia do Sul há cinco anos, trabalhando na agricultura com seu marido coreano, com quem se casou há três anos.

Em uma entrevista à BBC Thai, ela disse que "só tinha visto notícias desse tipo em outros países e nunca pensou que envolveria tailandeses", acrescentando que "assistir ao vídeo me deixou ainda mais angustiada".

"Fiquei chocada, tive arrepios. Não conseguia acreditar... quando a notícia dizia que uma das vítimas era de Udon Thani, fiquei ainda mais surpresa."