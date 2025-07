Mundo

'Tive um filho com casal de amigas': a luta judicial enfrentada por pais de bebê com 'triparentalidade'

Bebê nasceu no Rio de Janeiro e é filho de um casal de mães que escolheu ter um amigo como pai da criança.

Publicado em 22 de julho de 2025 às 06:25

Carol, Eduardo e Renata até assinaram um 'Contrato de gestação e criação de filhos' para criar o filho deles a três Crédito: Arquivo pessoal

No final de 2020, o casal Carolina Maiolino e Renata Vecchio enviou uma mensagem incomum para o Whatsapp de um amigo, Eduardo Bizzo. >

Era um convite: chamavam Eduardo para ser o pai do filho que elas teriam.>

Eduardo, que é amigo do casal, não só doaria o sêmen para a fertilização in vitro (FIV), como também seria um dos responsáveis pela criança.>

Se ele não topasse, Carolina e Renata seguiriam o plano com um doador anônimo. Mas Eduardo, que sempre teve o desejo de ser pai, aceitou.>

>

"O convite delas foi um grande presente", lembra Eduardo, de 37 anos.>

O plano deu certo: o filho de Carolina, Renata e Eduardo nasceu em agosto de 2024 no Rio de Janeiro (RJ) com o sobrenome dos três, oficialmente registrados como seus responsáveis na certidão de nascimento.>

"Sou fã do provérbio africano que diz que para se educar um filho é preciso uma aldeia. Acredito que quanto mais referências diversas na vida de uma criança, mais rica será essa criação", diz Carolina, uma das mães de Milton.>

Milton foi o primeiro bebê no Brasil concebido por meio da reprodução assistida que já nasceu podendo ser registrado por três responsáveis legais, a chamada triparentalidade.>

Ainda que a legislação brasileira permita a uma criança ter mais de dois responsáveis legais, através da coparentalidade, esse registro costuma acontecer tempos depois do nascimento.>

Isso geralmente acontece quando o pai ou a mãe de uma criança se casam de novo e o novo cônjuge obtém autorização para ser incluído no registro.>

Ou, o que é menos frequente, quando os chamados trisais, relações afetivas que envolvem três pessoas, incluem o terceiro membro da relação na coparentalidade.>

Apesar de menos comum, este não foi o primeiro caso de triparentalidade registrado no Brasil. >

A jurista Maria Berenice Dias afirma que foi a primeira advogada a conseguir esta decisão, para outra família, em 2015 — mas o registro aconteceu depois do nascimento, com o pedido na Justiça.>

Processo judicial para registrar triparentalidade imediata

Carolina, de 36 anos, e Renata, de 43 anos, começaram a namorar há cinco. >

Desde o início do relacionamento, elas pensavam em ter filhos.>

Eduardo conheceu primeiro Renata, que é economista como ele, há 14 anos, ao trabalharem juntos.>

Para casais de mulheres que querem ter filhos biológicos, o mais comum é recorrerem à FIVcom o sêmen de um doador. >

Segundo as regras do Conselho Federal de Medicina, este doador não pode ser da família da mãe que vai gestar a criança, nem ser um conhecido do casal que não terá vínculo de paternidade — Eduardo pôde ser doador justamente porque seria pai do bebê.>

Lucas Yamakami, médico especializado em reprodução humana pela Universidade de São Paulo (USP), afirma que, em um caso como esse, o cenário de coparentalidade já é considerado desde o início do processo, com registro em prontuário.>

"O amigo que forneceu o espermatozoide entra no tratamento assinando contratos, consentindo que seu espermatozoide seja utilizado, não como um doador, mas como paciente relacionado a elas", explica Yamakami, fundador da clínica de reprodução assistida VidaBemVinda.>

Não existe lei autorizando o registro da coparentalidade entre três pessoas desde o início, como explica a advogada da família Ana Carolina Santos Mendonça, que cuidou do caso do trio do Rio de Janeiro. É preciso entrar com uma ação na Justiça para obter reconhecimento oficial.>

A união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011, mas não há uma lei prevendo isso.>

Também foi por meio de decisão judicial que Milton pôde ser registrado ainda no meio da gestação.>

"Embora algumas modalidades de filiação, como a adoção e a reprodução humana assistida entre duas pessoas, tenham uma tranquilidade maior no registro, as famílias LGBTQIAPN+ ainda seguem à margem da legislação, enfrentando resistência e oposição não experimentadas por famílias heterossexuais no exercício de sua parentalidade", afirma a advogada, especializada em casos assim.>

O número de famílias que fogem à norma, e não são formadas a partir de um casal composto por um homem e uma mulher, está aumentando.>

Bebê nascido no Rio foi primeiro do Brasil concebido por meio da reprodução assistida que já nasceu podendo ser registrado por três responsáveis legais Crédito: Getty Images

Dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que os lares homoafetivos saltaram de 59 mil em 2010 para 391 mil no último levantamento. >

E a participação de mulheres entre os líderes das casas brasileiras aumentou, chegando a quase metade dos domicílios.>

Para aqueles que desejam construir uma família em formatos não tradicionais, entender a legislação e fazer um planejamento familiar é essencial, diz Mendonça, inclusive porque podem ter um custo financeiro e emocional a mais.>

"Seja pelo preço de um tratamento nas clínicas de reprodução humana assistida ou de uma assessoria jurídica e mesmo pelo tratamento destinado a essas famílias, que têm a todo momento sua parentalidade questionada ou deslegitimada", aponta a advogada.>

A jurista Maria Berenice Dias acrescenta que fazer um contrato particular segue sendo uma alternativa para que as famílias em novos formatos sejam reconhecidas. >

"Mas fazer um contrato particular, ou seja, uma prova manifesta de vontade, ainda que contribua, não é uma garantia de direitos", ressalta.>

Dias, advogada especializada em Direito Homoafetivo, Famílias e Sucessões, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e coordenou a elaboração do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero, com proposta para reformar o Código Civil.>

A proposta foi entregue no final de 2023 ao Senado, onde aguarda ser encaminhada para algum relator.>

O progressismo da proposta começa pelo nome, que fala em "Direito das Famílias" em vez de "Direito da Família" — um reconhecimento da pluralidade nos formatos.>

Entre as mudanças propostas, não se falaria mais em "paternidade" ou "maternidade", mas em parentalidade. E seriam consideradas famílias não só baseadas no casamento e na união estável, mas também em outras estruturas de convívio.>

Também há atualizações propostas com o objetivo de diminuir as disparidades de gênero. >

"A Justiça, no fundo, é conivente com os homens, é absolutamente machista", lamenta Dias.>

Seis avós e 'disputas' por Natal e aniversários

O bebê na casa do pai, o economista Eduardo Bizzo Crédito: Arquivo pessoal

A família formada por Carolina, Renata e Eduardo enfrentou desafios.>

Renata, a mãe que não gestou, conta que, em alguns momentos, durante exames e consultas, era avisada sobre a sala só ter espaço para um acompanhante, o pai da criança. Mas os três sempre insistiram em participar juntos, e assim foi.>

Já entre as famílias de cada um, foram os parentes de Eduardo que tiveram maior dificuldade, em um primeiro momento, de compreender o novo modelo de paternidade.>

Apesar disso, os três reconhecem que o contexto privilegiado e o fato de estarem acompanhados por profissionais experientes no assunto contribuíram para contornarem as dificuldades.>

Para assegurar a participação de cada um, os três assinaram um "contrato de gestação e criação de filhos", uma espécie de carta de intenções.>

O contrato estipula que "as partes concordam em assumir direitos e responsabilidades de maneira igualitária em relação a cada um dos três na gestação e criação do filho".>

Há cláusulas sobre o custeio e a divisão de contas e, também, sobre resolução de conflitos com diálogo e relação amigável.>

Eduardo mora na mesma rua das duas mães, em um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, o que acaba facilitando ter uma convivência diária com o filho, a não ser quando viaja a trabalho.>

Entretanto, por conta da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses, o tempo sozinho com o bebê ficou mais limitado no início.>

"Vamos combinando de acordo com a rotina. Por exemplo, tenho buscado ele toda manhã bem cedo, assim que ele acorda e antes de eu trabalhar, lá pelas 6h, e ele fica comigo por algumas horas", conta Eduardo.>

"Na minha casa tem um quarto para ele, que fiz inspirado na capa do disco Geraes, do Milton Nascimento. Tem tudo aqui para ele também. A ideia é, no futuro, quando ele tiver mais autonomia, possa dormir aqui.">

Para Carolina, que é ceramista e professora, o puerpério trouxe desafios particulares nesse formato de triparentalidade.>

"Antes da concepção, debatemos bastante sobre criação, direitos e deveres iguais. Talvez não tenhamos levado em consideração quão complexo é esse início", diz.>

"Existe uma simbiose, uma dependência entre o bebê e a mãe que gestou. Até atingir um equilíbrio em relação a isso, leva um tempo. Porque são três perspectivas e necessidades legítimas, mas às vezes conflitantes, claro", continua. >

Ela aponta também para os desafios de entender o que é ter filho com um amigo, com alguém que não mora na mesma casa.>

Novos formatos de família trazem novas situações, como a decisão de com qual família dos pais a criança vai passar datas comemorativas, conta Renata.>

"Ele tem seis avós. Um deles faleceu, o pai da Carol, quando ela ainda estava grávida. É muito bom ter três famílias, aumenta o amor mais ainda. Mas também torna tudo mais necessário de ser combinado. Onde vai ser Natal, Ano Novo, como vão ser os aniversários, etc", diz a economista.>

Após a "simbiose" do puerpério, Carolina diz começar a enxergar que o formato de família que escolheu pode ser promissor não só para o seu caso.>

"Milton está com 11 meses e já percebo que a tendência é que essa coparentalidade se torne cada vez mais interessante para todos, pois o tempo faz com que, pouco a pouco, tudo que pensamos e acordamos possa ser colocado em prática de verdade", diz Carolina, uma das mães de Milton.>

Sobre o futuro, a maior preocupação é com a falta de outras referências nesse formato de parentalidade. >

Ter filho com um amigo que não mora na mesma casa, por exemplo, aumenta a necessidade de negociação.>

"Por não sermos um trisal e a intimidade que pessoas que se relacionam amorosamente têm, precisamos construir esse espaço de diálogo.">

"Ao mesmo tempo que temos liberdade para pensar na forma que queremos fazer essa parentalidade, e isso é muito interessante", conclui Carolina.>

