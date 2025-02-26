'Tive que viajar de avião ao lado do corpo de uma mulher que morreu no voo'

Um casal australiano falou sobre o momento "traumático" em que o corpo de uma passageira morta foi colocado ao lado deles em um voo da Qatar Airways.
O casal afirma que a tripulação colocou o corpo dela, coberto com cobertores, ao lado de Ring durante as quatro horas restantes do voo, sem oferecer para mudá-lo de lugar, apesar de haver assentos vazios.
A Qatar Airways pediu desculpas por "qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado", acrescentando que estava em vias de entrar em contato com os passageiros.
O casal disse que não havia sido contatado nem recebido suporte da Qatar Airways ou da Qantas, a companhia aérea pela qual reservaram o voo.
Segundo eles, deveria haver um protocolo para garantir o devido cuidado com os passageiros a bordo em tais situações.
'Dever de cuidado'
Ring contou ao programa Current Affair, do Channel Nine, que a equipe reagiu "rapidamente" quando a mulher desmaiou, mas que "infelizmente ela não pôde ser salva, o que foi muito doloroso de assistir".
Ele afirmou que a tripulação tentou transferir o corpo da passageira para a classe executiva, "mas era uma mulher bem grande, e eles não conseguiram passar com ela pelo corredor".
Ring disse que a tripulação viu, então, que havia assentos disponíveis ao seu lado.
"Eles perguntaram: 'Você pode passar para lá, por favor?', e eu respondi: 'Sim, sem problema'."
"Em seguida, eles colocaram a mulher na cadeira em que eu estava."
Colin conseguiu se mudar para um assento vazio próximo, mas Ring afirmou que a tripulação não deu a ele a opção de fazer isso — embora houvesse assentos vagos.
Quando o avião pousou, quatro horas depois, ele disse que os passageiros foram solicitados a permanecer em seus lugares, enquanto a equipe médica e a polícia subiam a bordo.
Ele contou que os paramédicos começaram a tirar os cobertores da mulher, e ele viu seu rosto.
O casal disse que era preciso haver um "dever de cuidado" em relação aos clientes e funcionários.
"Deveriam ter entrado em contato para se certificar: vocês precisam de algum apoio, de alguma terapia?"
Colin classificou a experiência como "traumática".
"Entendemos perfeitamente que não podemos responsabilizar a companhia aérea pela morte da pobre mulher, mas é preciso haver um protocolo para cuidar dos clientes a bordo", ela disse.
Em comunicado, a Qatar Airways afirmou: "Antes de mais nada, nossos pensamentos estão com a família da passageira que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo".
"Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado, e estamos em vias de entrar em contato com os passageiros de acordo com nossas políticas e procedimentos."
Um porta-voz da Qantas declarou: "O processo para lidar com incidentes a bordo de uma aeronave como esta é gerenciado pela companhia aérea operadora, que, neste caso, é a Qatar Airways."