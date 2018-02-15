Tiroteio na Flórida: capixaba com filho preso em escola narra desespero

Atirador deixa ao menos 1 morto e 20 feridos em escola na Flórida Crédito: Internauta

Um capixaba está entre os alunos impedidos de deixarem a escola Marjory Stoneman Douglas High School, na Flórida, nos Estados Unidos, onde houve um tiroteio que deixou pelo menos 17 mortos e 14 feridos, segundo informações do xerife do condado de Broward, Scott Israel. Em entrevista ao Gazeta Online, o pai do adolescente Lucas, Luiz Carvalho, estava do lado de fora da escola e relatou a tensão no local. Luiz reforça que o filho está bem.

Nunca vi nada parecido, cenário de guerra é pouco. Eu nunca vi tanto carro de polícia. Estou na porta da escola. O Lucas está lá dentro e eu estou na porta. Estão todos com trabalho guardados até varrerem a área. O Lucas está bem Luiz Carvalho

E acrescentou: "A situação não é bonita não. É mais FBI do que eu vi em toda minha vida. Mãe chorando, eu chorando, situação muito ruim. Segunda Guerra Mundial é pouco", comentou. O pai afirmou que estava sem conseguir se comunicar com o filho.

Luiz Carvalho, morador da Flórida (EUA), e o filho, Lucas, que estava na escola onde houve tiroteio Crédito: Reprodução/Facebook

DEPOIMENTO

"Fiquei sabendo o que aconteceu por uma mídia local que entrou com a notícia ao vivo no Facebook, quando escutaram tiros dentro da escola onde meu filho cursa a 8ª série. Eu corri para o colégio imediatamente usando um patinete, pois não tinha condições de usar o carro. Quando cheguei, me deparei com uma cena de guerra: muita polícia, muitas armas, helicóptero e tudo cercado. Ao chegar, soube que os tiros foram ouvidos de dentro do prédio onde os alunos cursam o segundo grau. O prédio fica ao lado do prédio onde meu filho estuda, do ensino fundamental. Mas faz parte da mesma rede. Segundo algumas crianças que estavam aqui, ouviram muitos tiros na hora do recreio e foi o maior desespero. Ainda não sei se alguém foi ferido ou morto, mas recebi a notícia de que meu filho está bem", disse Luiz Carvalho, pouco antes de desligar o telefone para reencontrar o filho. Segundo ele, as crianças estavam sendo liberadas no momento em que ele falava coma reportagem (às 17h10 no horário de Washington e 20h10 no horário de Brasília).

O CASO

Um atirador invadiu uma escola secundária na cidade de Parkland, no condado de Broward, na Flórida, e atirou contra diversos estudantes. A polícia prendeu um suspeito de ser o responsável pelo ataque.

Segundo o xerife, 12 pessoas morreram dentro da escola, três do lado de fora. Outras duas vítimas morreram no hospital.

Serviços de emergência foram enviados ao local logo após os primeiros relatos de tiros. Imagens aéreas de emissoras locais registraram vários estudantes fugindo às pressas do prédio, enquanto outros foram levados levados a ambulâncias ou estavam deitados no chão

ALUNO PROBLEMÁTICO

A mídia americana descreveu o atirador como Nicholas Cruz, um ex-estudante problemático. De acordo com relatos não confirmados, Cruz teria aberto fogo na escola Marjory Stoneman Douglas pouco antes do final das aulas. A maior parte dos feridos é composta por alunos.

Segundo o xerife, o autor dos disparos se chama Nicholas Jesus Cruz, de 19 anos. Relatos de testemunhas indicaram que ele usava uma máscaras de gás sobre o rosto, um chapéu preto e calça e blusa marrons quando agiu dentro da escola. A mídia ainda o descreveu como um "menino difícil", um estudante "alternativo". Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas. Um apresentador da Fox News divulgou uma imagem do suposto atirador, mas ainda não há confirmação por parte das autoridades:

Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.

De acordo com relatos iniciais, ele teria sido visto com uma máscara contra gases, chapéu preto e calça e camisa marrom escuro.









TRUMP

O presidente Donald Trump está sendo informado sobre o caso. No Twitter, ele enviou condolências às famílias das vítimas e comentou: "Nenhuma criança, professor ou qualquer outra pessoa deveria se sentir inseguro novamente."

Faltavam dez minutos para a aula acabar quando Nicole Baltzer ouviu o alarme de incêndio. Quando os estudantes saiam da escola, os tiros começaram. "Ouvi tantos tiros. Seis, pelo menos", contou Nicole, de 18 anos, ainda trancada em uma sala no segundo andar.







