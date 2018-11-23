Tiroteio em shopping deixa um morto e dois feridos nos EUA

De acordo com oficiais, os tiros começaram por uma briga entre dois jovens - um homem de 18 anos e o atirador, que abriu fogo contra o desafeto Crédito: Twitter/Sacramento NewsChan

Um jovem morreu e outros dois ficaram feridos após um tiroteio em um shopping na Riverchase Galleria, em Hoover, uma cidade localizada a cerca de 16 quilômetros de Birmingham. O tiroteio no estado americano do Alabama aconteceu por volta das 21h30 desta quinta-feira (1h30 de sexta-feira em Brasília), um pouco antes do início ao Black Friday - tradicional dia de promoções que leva milhares de americanos a formarem filas diante das lojas.

De acordo com oficiais, os tiros começaram por uma briga entre dois jovens - um homem de 18 anos e o atirador, que abriu fogo contra o desafeto. Um policial confrontou o autor dos disparos, que tentou fugir do local, mas acabou morto a tiros pelo agente.

O capitão da polícia de Hoover, Gregg Rector, explicou à CNN que os investigadores não acreditam que o jovem de 18 anos estivesse armado. Ele foi hospitalizado em estado grave.

Segundo a CNN, uma menina de 12 anos acabou atingida no tiroteio. Rector informou que a polícia investiga de quem partiu o disparo. Ela passou por uma cirurgia e não corre risco de morrer, segundo o capitão.